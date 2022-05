Guvernul se gândeşte să introducă noi taxe, după ce a anunţat voucherele sociale pentru alimente

Subiectul se află deja pe masa Coaliţiei, în condiţiile în care, preşedintele Klaus Iohannis a promis că nu vor exista alte taxe şi impozite.

Şi în toată această debandadă, liberalii promit că vor scădea inflaţia şi dobânzile, dacă social-democraţii le vor ceda postul de ministru al Finanţelor.

"La acest moment nu există o decizie la nivelul coaliţiei pentru schimbarea sistemului de impozitare şi nu cred că se va întâmpla prea curând.

Discuţii e normal să existe pe diferite variante posibile, dar românul nu trebuie să se teamă că sistemul de impozitare se va schimba peste noapte şi el să plăteasca mai mult.

Guvernul s-a angajat să nu crească impozitarea şi aşa va rămâne", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, de la Bruxelles.

De la Guvern, mesajul este însă cu totul altul. Premierul Nicolae Ciucă recunoaşte că se analizează posibilitatea ca o taxă pe solidaritate să fie introdusă în România.

Primul care a anunţat o astfel de taxă a fost liderul PSD, Marcel Ciolacu, iar acum discuţiile sunt purtate în cadrul coaliţiei de guvernare.

"Nu este vorba de modificarea taxelor la companii. Lucrăm deciziile în coaliţie şi revenim. Vă rog să avem răbdare să finalizăm analiza", a spus premierul Nicolae Ciucă.

În contextul în care situaţia economică a României este tot mai complicată, fostul premier Florin Cîțu cere PSD-ului să credeze liberalilor Ministerul de Finanţe.

"Este o provocare pe care o arunc la PSD, dacă vor şi dacă le pasă de români, ar trebui să dea ministerul la PNL, punem orice membru PNL şi veţi vedea că şi inflaţia, şi dobânzile vor scădea", a replicat preşedintele Senatului, Florin Cîţu.

După această declaraţie, ministrul Finanţelor s-a plâns de greaua moştenire.

"Am preluat o situaţie foarte complicată, o inflaţie care s-a triplat într-un singur an 2021, când era USR la guvernare era 2.6%, în noiembrie când am preluat mandatul era 7.8%, dobânzi dublate în 2021", se plânge ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.

Totuşi, noul pachet de măsuri sociale şi economice aprobat de Guvern, "Sprjin pentru România", în valoare de 1,1 miliarde de euro se va aplica de la 1 iulie.

În plus, de la 1 iunie începe şi distribuţia propriu-zisă a cardurilor. Este vorba despre 2,5 milioane de beneficiari şi vor costa statul român peste 3 miliarde de lei.

Peste 2,5 milioane de vouchere sociale sau tichete pentru alimente vor fi emise și distribuite de la 1 iunie, a anunțat luni Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Este vorba de tichete de alimente cu valoare nominală de 250 de lei care vor fi oferite prin programul guvernamental "Sprijin pentru România" şi vor ajunge la persoanele cu risc de sărăcie.

"Astfel, peste 2,5 milioane de beneficiari primesc tichete pentru achiziția de produse alimentare în valoare de 3,1 miliarde de lei.

O premieră, de asemenea, o reprezintă sursa multiplă de finanțare, atât din bugetul de stat, cât și din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020, precum și din viitoarea perioadă de programare 2021-2027 prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)", se arată în comunicatul de presă.