Guvernul a încasat mai mult în 2025, după ce a majorat taxe, dar a avut şi cheltuieli mai mari. Pe ce s-au dus banii statului

Guvernul a cheltuit cu aproape 100 de miliarde de lei mai mult decât a încasat în primele 9 luni ale anului, iar deficitul bugetar se apropie de 6% din PIB. Deşi taxele au crescut, cheltuielile cu salariile şi plăţile pentru dobânzi au fost extrem de mari, informează Antena 3 CNN.

Ministerul Finanțelor a publicat execuţia bugetară pentru primele 9 luni ale anului. Statul a avut venituri totale de peste 390 de miliarde de lei.

De unde a încasat statul banii

din impozitul pe profit: peste 24 de miliarde de lei

din impozitul pe venit/salarii: peste 36 de miliarde de lei

din TVA: peste 88 de miliarde de lei

din accize: peste 31 de miliarde de lei

Ce cheltuieli a avut statul român

Dacă statul a încasat, în 2025, mai mulţi bani de pe urma acestor creşteri de taxe, a avut şi cheltuieli mai mari, în total de peste 472 de miliarde de lei, din care au însemnat:

cheltuieli cu personalul: peste 119 miliarde de lei

dobânzi: 26 de miliarde de lei

deficit bugetar: 5,47% din PIB

Bolojan spune că România este dependentă de împrumuturi

Prim-ministrul a declarat că în cazul în care România nu ar lua niciun împrumut în 2026, niciun angajat din sectorul public nu îşi va primi salariul. Potrivit declaraţiilor sale, valoarea totală a acestora este egală cu suma de 150 de miliarde de lei.

Şeful Guvernului a mai precizat că este vital să se facă luna viitoare reforma în Administraţia centrală şi cea locală.

"Am discutat, de exemplu, de mai multe ori: «Ne trebuie bani pentru a cofinanţa proiectele de la Administraţia locală» – perfect, «Ne mai trebuie bani pentru asta» - bun. Am spus deschis: «Hai să vedem ce economii putem face» şi eu sunt de acord că toate economiile pe care le facem, să le ducem acolo, pentru că şi eu vreau să susţin investiţiile.

Credeţi că a venit cineva să spună cum se fac economiilele?! Deci, lucrurile astea nu se fac foarte comod şi, dacă cineva are nişte soluţii foarte bune, să vină să le anunţe şi, dacă sunt fezabile, poate să îşi asume orice fel de poziţie.

Dar, v-am spus, noi nu mai avem ce împărţi, pentru că banii îi împrumutăm. Am mai dat o cifră şi e bine ca oamenii să înţeleagă despre ce este vorba. Creditele pe care le ia România într-un an sunt de 30 de miliarde de euro, adică 150 de miliarde de lei – atât este şi valoarea tuturor salariilor din sectorul public.

Deci, dacă anul viitor, să spunem, România n-ar mai lua niciun fel de împrumut, în cursul lui 2026 nu-şi poate plăti niciun salariu. Atât de serioasă este situaţia", a declarat Bolojan.