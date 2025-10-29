Ilie Bolojan a anunțat că Oana Gheorghiu va depune jurământul joi, la Palatul Cotroceni, înainte ca Nicușor Dan să comunice numirea ei

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri seara, că va participa, joi, la ceremonia de depunere a jurământului de către Oana Gheorghiu, propusă în funcția de vicepremier. Anunțul lui Bolojan a fost, însă, făcut înainte ca Administrația Prezidențială să transmită oficial dacă președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire și dacă există o ceremonie programată pentru ziua de joi la Palatul Cotroceni.

Potrivit anunțului Guvernului, premierul Ilie Bolojan va participa, joi, de la ora 10:00, la „ceremonia de depunere a jurmământului de învestitură în funcția de viceprim-ministru de către doamna Oana Gheorghiu”, la Palatul Cotroceni. Ulterior, Bolojan participă la ședința de guvern, programată pentru ora 11:00.

Ilie Bolojan și Nicușor Dan au avut, miercuri, o discuție la Palatul Cotroceni despre scandalul din Coaliție și conflictul cu Sorin Grindeanu. Întâlnirea a venit după ce marți seară Sorin Grindeanu a dat un nou ultimatum din cauza propunerii ca Oana Gheorghiu să fie numită vicepremier. Gestul lui Grindeanu l-a pus pe Nicușor Dan într-o poziție delicată, având în vedere că el trebuie să facă numirea acesteia și nu o poate respinge pentru că nu poate să dea impresia că ia decizii în funcție de solicitările PSD.

Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației Dăruiește Viață, pentru funcția de viceprim-ministru în Guvernul României. Bolojan i-a trimis această propunere Președintelui Nicușor Dan.

Ulterior, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut marți premierului să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de viceprim-ministru, după ce au apărut informații că aceasta l-a insultat pe președintele SUA, Donald Trump.

Miercuri, ea a transmis într-o postare pe Facebook, că ceea ce a scris ”înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”. ”Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare”, a scris Gheorghiu.