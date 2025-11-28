Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanții IMM-urilor despre impozitul pe cifra de afaceri și salariul minim

2 minute de citit Publicat la 13:30 28 Noi 2025 Modificat la 13:33 28 Noi 2025

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Salariul minim pe economie și impozitul pe cifra de afaceri au fost principalele teme de discuție, relatează Agerpres. Prim-ministrul le-a transmis reprezentanților IMM-urilor că Guvernul are pe agendă ambele subiecte și urmează să ia o decizie.

La iniţiativa reprezentanţilor IMM România, au fost analizate aspecte care ţin de stabilitatea regimului fiscal al microîntreprinderilor, accesul companiilor la finanţări, precum şi aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), potrivit unui comunicat al Guvernului.

Ce a promis Ilie Bolojan în privința impozitului pe cifra de afaceri

În acest context, premierul Ilie Bolojan a afirmat că impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă un punct important pe agenda Guvernului, iar decizia va fi luată în sprijinul companiilor.

Săptămâna trecută, vicepremierul Tanczos Barna a declarat că UDMR este în favoarea eliminării impozitului de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii.

„Trebuie anulat. Eu aş putea să accept şi o scoatere treptată, adică nu o eliminare imediată. Însă dacă există un consens în coaliție pentru eliminare, eu m-aş bucura”, a precizat vicepremierul.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, anterior, cel mai târziu în luna decembrie, va fi anunțată decizia cu privire la acest subiect.

La începutul acestei săptămâni, 14 organizaţii ale investitorilor români şi străini au solicitat, din nou, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), pe care îl consideră o barieră în calea investiţiilor.



IMCA a fost introdus prin Legea nr. 296/2023 şi se aplică pentru contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 de milioane euro şi al căror impozit pe profit este mai mic decât impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri.

Aceştia sunt obligaţi la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Fără consens pentru majorarea salariului minim

O altă temă discutată la întâlnirea de la Palatul Victoria a vizat salariul minim brut pe economie garantat în plată în anul 2026, punct asupra căruia au avut loc consultări între Guvern şi partenerii sociali, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru dialog social. Şi în această privinţă urmează să fie luată o decizie, pe baza argumentelor economice şi sociale, precizează sursa citată.

În prezent, salariu minim pe economie este de 2.574 de lei net, 4.050 lei brut, dar 300 de lei sunt scutiți de taxe și impozite. În acest moment, în România sunt aproximativ 800.000 de angajați plătiți cu salariul minim pe economie. Deşi ar trebui să crească de la 1 ianuarie, nu există consens politic pentru majorarea salariului minim pe economie în Coaliţia de guvernare. În timp ce premierul, USR și PNL spun că nu este momentul să fie majorat, cei de la PSD cer ca salariul minim să crească.

În ceea ce priveşte domeniul transporturilor, la iniţiativa reprezentanţilor mediului de afaceri au fost analizate aspecte care ţin de aplicarea mecanismului prin care transportatorii beneficiază de returnarea unei părţi din acciza suplimentară pentru carburant, combaterea evaziunii fiscale din sectorul transporturilor şi accesul mediului privat la finanţări europene pentru achiziţionarea de autovehicule nepoluante.



Dialogul între Guvern şi reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii va continua, atât la nivelul prim-ministrului, cât şi la nivel sectorial, cu ministerele de resort, se mai precizează în comunicatul citat.