Ilie Bolojan a fost aplaudat în Cetatea Oradea, când a ieșit dintr-un restaurant alături de partenera sa

Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu aplauze, vineri, în Cetatea Oradea, după ce premierul interimar a participat la “Majális”, un eveniment al comunității maghiare organizat în cadrul Festum Varadinum, potrivit Bihoreanul.

Un orădean a filmat momentul și l-a postat pe Facebook. „Să fii aplaudat la scenă deschisă când ieși dintr-un restaurant după ce ai fost demis printr-o moțiune de cenzură mai rar. Respect Ilie Bolojan!”, a scris orădeanul, pe Facebook, alături de filmare.

Ilie Bolojan apare ieșind din restaurantul Corsarul, aflat în interiorul Cetății Oradea, alături de partenera sa, Ioana. Pe fundal se aud aplauze din partea celor aflați în zonă.

Bolojan salută scurt, din cap, iar apoi, zâmbitor, își continuă drumul alături de partenera sa, în fundal putând fi observat și un agent SPP.

Ilie Bolojan a fost aplaudat atât la sosire, cât și la plecare

Contactat de Bihoreanul, Dacian Meza, comerciant prezent vineri seară în Cetate, la un stand de mașinuțe amplasat în apropierea restaurantului, a confirmat autenticitatea filmării. El a spus că Ilie Bolojan a fost aplaudat atât la sosire, cât și la plecare. „Când a venit spre restaurant, n-am apucat să filmez, pentru că am rămas blocat. Nu-mi venea să cred. A fost aplaudat de oamenii veniți la festivalul comunității maghiare”, a spus orădeanul.

„Nu era început concertul de la scena mare”, a precizat Dacian Meza.

În imaginile publicate pe Facebook apare și un jandarm, care îl salută din cap pe premierul interimar. Potrivit martorului, jandarmii nu făceau parte din dispozitivul de protecție al lui Ilie Bolojan, ci se aflau în Cetatea Oradea pentru evenimentele de la Majális.

Festum Varadinum Majális se desfășoară în acest weekend în Cetatea Oradea, în cadrul festivalului comunității maghiare din oraș, ajuns la ediția a 34-a și organizat anul acesta sub mottoul „Punct comun”.

Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat, sâmbătă, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş - Institutul Inimii - unde va fi construită, cu finanţare PNRR, o nouă clădire de spital pentru tratarea pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare grave.