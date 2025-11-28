Ilie Bolojan, acuzat de sindicatul din Guvern că dă afară patru specialiști cu doctorat în Administrație

2 minute de citit Publicat la 09:34 28 Noi 2025 Modificat la 09:34 28 Noi 2025

Ilie Bolojan, acuzat de sindicatul din Guvern că dă afară patru specialiști cu doctorat în administrație / Foto: Agerpres

În contextul scandalului provocat de CV-ul lui Ionuț Moşteanu, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) atrage atenţia că Ilie Bolojan vrea să dea afară patru specialiști care dețin titlul de doctor şi care activează în "Serviciul de Politici Publice și Reziliență Instituțională (o structură unică, profesională, incomodă doar pentru cei care nu suportă expertiza și confundă reziliența cu rezistența)".

Sindicatul a precizat că "un nou episod alarmant pune sub semnul întrebării credibilitatea reformei anunțate de Guvern", amintind că acest "caz Moşteanu arată adevărata față a „reformei”: funcționarii sunt blocați, dar politicul intră în stat fără filtre de competență".

"Cazul Moșteanu, simptomul unui sistem care nu mai are rușine

Controversele apărute în spațiul public cu privire la studiile lui Ionuț Moșteanu, un alt om împins în administrație pe criterii politice, arată cum puterea accesează instituțiile statului fără rigoare, fără verificări și fără responsabilitatea profesională cerută funcționarilor publici.

Această situație nu este doar o problemă punctuală. Ea evidențiază o discrepanță intolerabilă: pentru angajații statului impunem interdicții și diminuări salariale, pentru oamenii politici adoptăm derogări, pentru profesioniști inventăm blocaje, iar pentru apropiați posturi.

În timp ce se tolerează controverse la vârful politic, Guvernul vrea să elimine specialiștii

În structura pe care șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, insistă să o desființeze – Serviciul de Politici Publice și Reziliență Instituțională (o structură unică, profesională, incomodă doar pentru cei care nu suportă expertiza și confundă reziliența cu rezistența) – activează patru specialiști care dețin titlu de doctor, oameni cu pregătire academică și expertiză în politici publice, administrație, analiză și reziliență instituțională.

Într-o administrație normală, asemenea oameni ar fi protejați, valorificați, promovați. În administrația Bolojan, sunt considerați inutili și eliminați", a comunicat SAALG, care a notat şi despre "dublul standard Dogioiu":

Apoi vine dublul standard Dogioiu: restricții pentru funcționari, cadouri pentru apropiați

SAALG reamintește că în aceeași zi în care presa a prezentat intenția premierului Bolojan de a bloca transferurile și detașările în administrație, Guvernul a profitat de o excepție legală pentru a o numi pe Ioana Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație al SRR, o numire făcută printr-o portiță legislativă special creată pentru astfel de cazuri.

În timp ce funcționarii publici sunt blocați, intimidați și privați de drepturile lor de mobilitate, Guvernul creează sinecuri (slujbe, funcții bine retribuite, care cer munca minimă) și le ocupă prin excepții.

Și cazul Corpului de control al prim-ministrului: legea modificată ca să intre „cine trebuie”

Modelul s-a repetat prin modificarea urgentă a legislației privind Corpul de control al prim-ministrului, atunci când Guvernul a eliminat condițiile minime de competență prevăzute în legislație, doar pentru a facilita o numire politică.

SAALG denunță:

• blocarea mobilității funcționarilor ca instrument de control, nu de reformă;

• dublul standard între exigențele impuse angajaților din sistemul public și laxitatea aplicată politicului;

• desființarea arbitrară a structurilor cu expertiză reală;

• numirile prin excepții, sinecurile și modificările legislative cu dedicație.

Aceste practici nu doar că decredibilizează discursul despre reformă, dar transformă administrația publică într-un teren de joc al favoritismului, al recompenselor politice și al disprețului față de profesionalism.

NOI NU suntem EI".