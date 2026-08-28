Ilie Bolojan anunță că România va pierde şi 100 de milioane de euro din PNRR din cauza centralelor pe cărbune

Termocentrala Turceni, judetul Gorj. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat vineri că amânarea închiderii centralelor pe lignit de la Turceni şi Craiova ar putea duce la pierderea a până la 100 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit Agerpres.

Aceştia se adaugă la pierderea finanţării europene de 700 de milioane de euro ca urmare a faptului că nu a fost adoptată legea salarizării în sistemul public.

"Vom pierde nişte bani pe două componente. Pe de o parte, pentru jaloanele care nu au fost îndeplinite, pentru reformele care nu au fost făcute, cea mai importantă este legea salarizării. Dar, suntem în situaţia în care, de exemplu, vom pierde bani, nu sume atât de mari, mult mai mici, pe zona de decarbonizare, pentru că ne-am angajat să închidem o anumită capacitate a centralelor pe cărbune, să o reducem. Am primit bani să facem acest lucru, să înlocuim centralele pe cărbune cu cele pe gaz, de exemplu, cum este la Craiova", a precizat Bolojan în cadrul unui interviu oferit pentru Prima News.

Şeful Guvernului a adăugat că decizia a fost luată în contextul unei realităţi sociale şi pentru a evita ca locuitorii Craiovei să rămână fără căldură în iarna următoare.

"Am ratat proiectele timp de cinci ani de zile şi suntem în situaţia în care astăzi nu putem să închidem anumite centrale, pentru că, de exemplu, Craiova ar rămâne fără căldură în iarna următoare.

În această situaţie, forţaţi de o realitate socială şi de pierderea banilor europeni, pentru că nu s-a făcut ce trebuie timp de cinci ani de zile, vom decide ca cele două grupuri care ar trebui închise să nu fie închise acum, la sfârşitul lunii august, ci la alte date, în aşa fel încât acest jalon, de exemplu, nu va fi respectat pe lângă cel legat de salarizare", a explicat prim-ministrul interimar.

De asemenea, România ar putea pierde fonduri pentru proiecte care nu au fost finalizate în totalitate. Acestea nu vor beneficia de împrumuturi cu dobândă de 3%, a indicat premierul.

"De exemplu, avem componente pe autostrăzi care au fost mutate de pe grant pe împrumut, tocmai pentru că aveam o probabilitate mare că nu vor fi finalizate şi atunci aici vom pierde sume din împrumuturi.

Diferenţa este că erau împrumuturi cu o dobândă mică de 3% şi noi trebuie să ne împrumutăm la dobânzi duble din piaţă. Deci, sunt două categorii de pierderi: granturile şi zona de împrumuturi, dar ele nu sunt de mare impact. Asta, v-am spus, pentru că n-am făcut ceea ce trebuie ani de zile şi pentru că, pe ultima sută de metri, deşi era un interes general să îndeplinim aceste jaloane, PSD, într-o zonă de fugă de răspundere în totalitate, aşa cum a făcut-o şi în anul acesta în care a fost în guvernare, a adoptat aceeaşi politică", a susţinut Ilie Bolojan.