Ilie Bolojan, despre creșterea impozitelor locale: Erau prea mici, iar România s-a angajat să le mărească la valoarea de piaţă

Ilie Bolojan spune că era o necesitate să crească impozitele locale / Foto: Agerpres

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat marți seara, la TVR, referitor la majorarea impozitelor pe proprietate, că erau prea mici, iar România s-a angajat să le mărească la valoarea de piaţă. El a mai adăugat că, totodată, acestea reprezintă „contribuția cetățenilor din fiecare localitate la infrastructură”.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă a discutat cu primarii despre creșterea impozitelor locale.

„Am avut nenumărate discuții cu reprezentanții administrației locale legate de pachetul de administrație, inclusiv de această creștere de impozite pe proprietate la persoanele fizice, subliniez doar la persoanele fizice în această perioadă și a fost o necesitate să luăm aceste măsuri datorită a două aspecte fundamentale.

Primul aspect fundamental este că impozitele pe proprietate sunt contribuția cetățenilor din fiecare localitate la infrastructura acelei localități. Ai o casă undeva, impozitul pe casă este contribuția ta la drumul care îți este asfaltat, dacă este asfaltat sau nu, la apa și canalizarea care îți este adusă până la limita de proprietate, la rețeaua de gaz, la rețeaua de iluminat electric, la serviciile publice pe care le oferă primăria, o școală bună în comună, o creșă, poate un dispensar și așa mai departe. Asta este contribuția pe care o faci și impozitul pe proprietate în toată lumea este venit la autoritatea locală”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a mai adăugat că, pe de altă parte, România se aangajase de ani de zile să rezolve cumva, legal, această problemă.

„Vă rog să vă imaginați că în România, ca date comparative, acest impozit pe proprietate, în total reprezintă aproximativ 0,55% din PIB-ul României, în timp ce media din țările europene este de peste 3 ori mai mare, este de 1,75%. Deci, nivelul impozitului pe proprietate în România de 20 de ani încoace, este unul foarte mic. Aceasta este realitatea, comparativ cu investițiile care trebuie făcute într-o localitate și comparativ cu puterea de cumpărare din România versus țările din Uniunea Europeană.

România s-a angajat să corecteze această situație. Deci, există angajamente de ani de zile ale țării noastre prin care trebuie să se angajeze. Normal că nimeni nu dorește să dea vești proaste. Am fost primar trei mandate.

Știu ce înseamnă să dai vești proaste, pentru că te vezi zi de zi cu vecinul tău și nimeni nu vrea să plătească nicio parcare în plus, niciun impozit pe proprietate.

În plus, trebuie să discutăm asta deschis, dar aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei nerespectând ceea ce spunem. Știm să facem și asta și eu am încercat în această perioadă, știind care sunt problemele și fiind practic pus în situația în care nu mai puteam amâna.

Dacă nu am fi ridicat aceste taxe, este o creștere generală de aproximativ 70%. Sună mult în procent. Dar ai plătit 30 de euro pe proprietate și acum plătești 45 de euro sau 50 de euro. În procent este mare, dar aportul nu e atât de mare. Este încă destul de mic față de ce se întâmplă în alte țări.

Acum de exemplu s-a considerat că un mp în zona de urban este undeva la 500 de euro. În reședinețele de județ depășește 1000 de euro”, a mai adăugat premierul.

Întrebat dacă atunci când se va trece la prețul de piață, acestea vor crește din nou, premierul a răspuns că:

„România s-a angajat că până în 2027 le va alinia la prețul de piață. Se face o bază de date pe localități, pe orașe, cu cât sunt mai multe tranzacții datele sunt mai corecte. Neimpunând aceste impozite la valori de piață s-au pierdut sume foarte mari ca venituri la administrație. Aceste sume sunt venituri importante”, a mai adăugat premierul Ilie Bolojan.