Ilie Bolojan, după ce au fost retrași soldați americani din România: „Garanțiile de securitate date României sunt în picioare”

Țările europene și-au luat fiecare un angajament să își asigure într-o pondere mai mare apărarea / Foto: Getty Images

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat joi seara, la Observator News, despre anunțul Statelor Unite că își vor retrage o parte din trupele staționate în România, că aceasta „a fost o decizie a armatei SUA pe care o respectăm”. El a precizat că garanțiile de securitate date României sunt în picioare.

Premierul a mai subliniat că trupele americane care au fost retrase în aceste zile sunt cele care au fost aduse suplimentare în Europa după invazia Rusiei în Ucraina.

„Această decizie de a reduce trupele americane din Europa, inclusiv cele care sunt în România și în Ungaria și Slovacia, a fost o decizie a armatei Statelor Unite pe care o respectăm. Știam înainte să se anunțe în ce context s-a întâmplat acest lucru. Așa cum se știe de către cei care urmăresc strategiile internaționale în domeniul apărării. Administrația Trump a anunțat imediat după instalare că în acest domeniu militar urmărește câteva priorități, cele care țin de siguranța Statelor Unite și pe partea de migrație. Știm ce măsuri s-au luat acolo, cele care înseamnă mutarea centrului de greutate militar în zona Asia-Pacific, în așa fel încât să se ia măsuri care țin de realitățile geopolitice din acea zonă.

Și cea de-a treia măsură, ca aliații să-și asume o parte mai mare din apărarea lor, în sensul în care să suporte cheltuieli de apărare într-o pondere mai mare. Și știți că acest lucru s-a stabilit în iunie, la summitul de la Haga și, de asemenea, să-și asume o parte mai mare de responsabilitate. Practic, în aceste zile, trupele americane care au fost aduse suplimentare în Europa după invazia Ucrainei au fost retrase parțial. Și aceasta este realitatea. Dar, practic, această decizie a fost anunțată în general, că se va face o reducere a acestor trupe în Europa, fără să se specifice exact de unde, ce și cum. Luni, practic așa am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington, care a fost invitat la Pentagon și a fost anunțat.

De asemenea, ambasadorul nostru la NATO a fost informat de ambasadorul american cu privire la aceste lucruri și. Am fost informați practic cu două zile înainte, pentru că s-a considerat că în momentul în care miercuri se va face o informare în comisiile din Camera Reprezentanților pe partea de apărare, există posibilitatea să transpire aceste informații. Și atunci Ministerul Apărării a pregătit o conferință de presă pentru miercuri, în așa fel încât să anunțe aceste lucruri. Dar s-a transpirat, să spunem, datele cu o seară înainte și au apărut aceste lucruri.

Asta nu înseamnă că dacă aceste trupe americane au fost retrase, de fapt nu au mai venit, pentru că noi nu aveam să spunem baze stabile. Era o rotație.

N-au mai venit practic rotațiile, dar trupele aliaților noștri, ale partenerilor din NATO, ale Statelor Unite sunt în România. Bazele militare sunt active și toate garanțiile de securitate care sunt și au fost date României sunt în picioare, așa cum a fost explicit și poziționarea ambasadorului american care a anunțat acest lucru la NATO”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „Ministerul Apărării a decis să anunțe în ziua respectivă, când știam că se anunță”

Ilie Bolojan a mai adăugat că, după această decizie, țările europene și-au luat fiecare un angajament să își asigure într-o pondere mai mare apărarea.

„Ministerul Apărării a decis să anunțe în ziua respectivă, când știam că se anunță.

E o logică de comunicare. Dar revenind, și comunicarea are rolul ei, care este foarte important.

Important este că țările europene și-au luat fiecare un angajament să își asigure într-o pondere mai mare apărarea. Și ceea ce facem în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene din creditul Safe. Suntem în situația în care, practic, negocierile sunt într-o fază avansată.

În a doua jumătate a lunii noiembrie ele vor fi finalizate. Va fi convocat un CSAT care va aproba planurile noastre de dotări, pe care le vom prezenta Comisiei Europene, în așa fel încât să facem ceea ce ține de noi, în primul rând pentru apărarea țării noastre și, sigur, să colaborăm cu aliații noștri pentru ca toate planurile NATO care rămân în picioare să fie operaționale în anii următori.

O dotare bună pentru armata noastră, o armată operațională, înseamnă practic politica noastră de asigurare pentru orice fel de situație.

Așa am spus cum un cetățean responsabil își asigură casa, la fel cum o firmă își asigură investițiile pe care le face pentru orice fel de evenimente, o țară rațională își bugetează cheltuieli de apărare rezonabile pe care le poate suporta. Și asta trebuie să facem.

Garanțiile de securitate date României sunt în picioare”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

MApN, informat de luni că SUA că își retrag trupele

Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri, după ce informația s-a scurs pe surse în presa din Ucraina, că a fost anunțat cu privire la „redimensionarea” unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.

„Pete Hegseth a tansmis că acum că și-au consolidat europenii poziția și au agreat că vor da mai multă atenție propriei apărări, SUA se vor uita mai mult spre indo-pacific. Nu se vorbește de retragerea forțelor americane ci de sistarea rotirii unei brigăzi cu elemente în mai multe state NATO. Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldați americani în România”, a spus ministrul Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă în care a confirmat că a știut de luni despre decizia Administrației Trump.

Propunerea de retragere a trupelor americane vine într-un context geopolitic dificil pentru Europa: Rusia continuă să testeze determinarea NATO, lucru demonstrat de numeroasele incursiuni aeriene și cu drone de-a lungul flancului estic în luna septembrie.