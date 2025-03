Ilie Bolojan: MAE şi MAI vor colabora cu Homeland Security pentru a clarifica suspendarea Visa Waiver

Departamentul pentru Securitate internă al SUA (DHS) a anunţat marți că Guvernul american evaluează recenta desemnare a României de intrare în programul Visa Waiver. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele interimar a anunțat, joi, că Ministerul de Externe și Ministerul de Interne vor colabora în perioada următoare cu Homeland Security pentru a clarifica aspectele care ţin de suspendarea aplicării programului de vize pentru SUA, relatează Agerpres. Ilie Bolojan a mai spus că cele două instituții vor veni cu clarificări privind decizia Statelor Unite de a suspenda pe termen nedeterminat programul Visa Waiver pentru România.

Președintele interimar a precizat că MAI și MAE sunt instituțiile care au fost implicate în proiectul Visa Waiver pentru România.

„Sunt două ministere care au lucrat pentru a se ajunge la acest proiect, e vorba de Ministerul de Externe şi Ministerul de Interne, şi cele două ministere vor colabora în perioada următoare cu Homeland Security pentru a clarifica aspectele care ţin de suspendarea aplicării acestei proceduri şi sunt convins că în perioada următoare veţi vedea precizări în acest sens. Cele două ministere care au competenţe tehnice şi instituţionale în acest domeniu, care au lucrat ani de zile, ştiu exact care sunt condiţiile şi pot clarifica aceste aspecte", a spus Bolojan, la Paris, după reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coalition of the willing" privind securitatea în Ucraina.



Implementarea programului Visa Waiver (VWP) pentru România este în curs de evaluare, operaţionalizarea sistemului ESTA urmează să fie amânată până la o dată care va fi anunţată de partea americană, a informat, marţi, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).



Tot marţi, Departamentul pentru Securitate internă al SUA (DHS) a anunţat că Guvernul american evaluează recenta desemnare a României de intrare în VWP, pentru a se asigura că îndeplineşte cerinţele stricte de securitate.

Anunțul a stârnit un val de reacții în mediul politic din România. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat inițial că sunt probleme de ordin tehnic, ulterior a dat de înțeles că ministrul Emil Hurezeanu trebuie să deconteze politic decizia SUA și l-a criticat pe ambasadorul României în Statele Unite, despre care a spus că e depășit de noua Administrație Trump. Și USR a cerut demiterea ministrului de Externe.