Ilie Bolojan: "Miniștrii PSD sunt puși într-o situație jenantă, sunt împinși de partid. Se hazardează să anunțe tot felul de lucruri"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că, de foarte multe ori, miniștrii PSD sunt puși într-o situație jenantă, pentru că sunt împinși de partid să acționeze într-o formă de comunicare care nu respectă regulile guvernamentale ale bunei-cuviințe și se hazardează să anunțe tot felul de lucruri care nu au acoperire bugetară, notează Agerpres.

El a mai spus că, de anul viitor, în condițiile în care toate datele din coaliție rămân conform înțelegerii, va exista o rotativă guvernamentală și PSD va propune premierul, menționând că nu dorește să facă caracterizări, dacă liderul social-democrat Sorin Grindeanu sau alții, ar fi buni ''într-o funcție sau alta''.

''Nu mă apuc să dau note și nici să fac estimări legate de calitățile unora sau altora la modul deschis, dar, discutând că se poate de cinstit: atunci când a fost o situație dificilă în vara anului trecut, știind ce trebuie făcut, lucruri care nu sună bine, mi-am asumat această răspundere. Fiecare om politic răspunde pentru funcția pe care o ocupă și pentru ceea ce face, dar nu mă apuc să fac caracterizări, nu doar despre domnul Grindeanu, dacă ar fi bun într-o funcție sau alta și nici despre alți lideri politici legat de acest aspect'', a afirmat Bolojan, la Digi 24, întrebat dacă el crede că Sorin Grindeanu ar fi un bun premier.

El a spus că rotativa guvernamentală face parte din protocolul coaliției.

''Aceasta face parte din protocolul acestei coaliții ca de anul viitor, în condițiile în care sigur toate datele din coaliție rămân conform înțelegerii, să existe o rotativă. Și Partidul Social Democrat vă propune premierul, (...) pe cine va propune Partidul Social Democrat. Teoretic, pe domnul Grindeanu cât timp este președintele partidului, dar nu mă apuc, v-am spus, acum să fac analize de etapă'', a adăugat Ilie Bolojan.

Despre colaborarea cu partidele

Premierul a menționat că a avut o colaborare bună în Guvern cu toate partidele în această perioadă.

''Cu toate partidele în Guvern am avut o colaborare bună în această perioadă. Problemele pe care trebuie să le rezolvăm nu sunt ușor de rezolvat, necesită colaborări între ministere, necesită implicare a miniștrilor și în această perioadă am căutat să lucrez corect cu miniștrii. Eu sunt obișnuit din administrație să lucrez cu echipele pe care le-am format sau care mi-au fost date de o instituție sau alta atunci când a trebuit să colaborez cu acea instituție, lucrând pentru a rezolva probleme și pentru a împinge problemele, dar nu este o diferență de abordare sau alta'', a arătat Bolojan, întrebat cu a colaborat în coaliție cu USR și UDMR.

Potrivit premierului, ''de foarte multe ori miniștrii PSD sunt puși într-o situație uneori jenantă, pentru că sunt împinși de partid să acționeze într-o formă de asta de comunicare care nu respectă nici regulile guvernamentale ale bunei-cuviințe și se hazardează să anunțe tot felul de lucruri care nu au acoperire bugetară sau nu sunt dublate de un acord pe care trebuie să-l primească de la ceilalți co-responsabili într-o problemă sau alta''.

El a spus că nu trebuie să fie mare expert ca să-și dea seama de ''anumite comportamente'' și în ce situație sunt puși aceștia, menționând că poate să înțeleagă aceste lucruri.

''Dacă ne-am consuma energiile pe care le avem limitate să rezolvăm probleme, cu siguranță am fi rezolvat mai multe probleme, dar unii se confruntă cu problemele, alții își găsesc teme politice'', a mai arătat Bolojan.

Răspunsuri la acuzaţiile lui Grindeanu

Întrebat de motivele pe care i le reproșează Sorin Grindeanu, cum ar fi întârzierea pachetului de relansare economică propus de PSD, reacția lentă la criza carburanților și modul de gestionare a programului SAFE, Bolojan a spus că ''sunt teme formale și sunt teme serioase''.

''Gândiți-vă că programul SAFE este un program care a fost discutat în interiorul Guvernului cu miniștrii care au responsabilități, a fost aprobat în CSAT, unde toate partidele membre ale coaliției au miniștrii și este în curse derulare de către ministerele ai căror titulari sunt responsabili pentru punerea în practică a acestui program. deci, nu văd niciun fel de problemă pe această temă din moment ce au fost luate decizii ale Guvernului, ale României, prin CSAT și acum se pun în practică'', a explicat premierul.

În privința carburanților, Bolojan a spus că deciziile se iau într-un grup de lucru transpolitic.

''Avem un grup de lucru care este format din miniștrii responsabili - energie, economie, finanțe - la care participă, în afară de prim-ministrul, și cei doi vicepremieri: domnul Neacșu (Marian Neacșu - n.r.) și domnul Tanczos Barna, la care se adaugă experți de la alte autorități, cum este Consiliul Concurenței, în anumite situații, ANPC, alți consilieri sau specialiști. Aceste decizii sunt luate de un grup de lucru transpolitic care cuprinde oamenii de bază din Guvern și toate deciziile din acest grup de lucru s-au luat cu acordul tuturor părților pentru că aici nu este vorba de decizii de comunicare publică, de dat vești bune, ci pur și simplu e vorba de a analiza niște date și a opta care dintre variante se pune în practică, funcție de un calcul de impact și de posibilitatea de a pune în practică și de a susține financiar acele decizii'', a mai spus Ilie Bolojan.

El a mai menționat că toată lumea ar dori reducerea prețului la combustibili.

''Toți am vrea să reducem prețul la combustibili la nivel anterior, dar pentru asta trebuie să vezi de unde pui diferența de bani care pe 2 -3 luni de zile poate să fie distrugătoare și îți dau bugetul peste cap și nu ne putem permite asta. Toate deciziile pe tema asta și nu numai pe tema asta au fost luate cu acord în coaliție sau în prezența miniștrilor sau vice-premierilor care au competențe în fiecare domeniu în parte'', a mai spus premierul.