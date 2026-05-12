Ilie Bolojan publică lista neregulilor găsite la Ministerul Energiei, în urma lui Bogdan Ivan: „Putem pierde fondurile europene”

2 minute de citit Publicat la 18:01 12 Mai 2026 Modificat la 18:04 12 Mai 2026

Ilie Bolojan îl atacă pe Bogdan Ivan pentru ce a găsit la Ministerul Energiei. Foto: Agerpres

Ilie Bolojan critică public modul în care au fost gestionate plățile și proiectele cu fonduri europene la Ministerul Energiei înainte ca el să preia interimatul instituției, adică în mandatul social-democratului Bogdan Ivan. Bolojan spune că a găsit zeci de cereri de plată blocate de luni de zile, întârzieri mari și sporuri acordate „din oficiu”. Premierul interimar avertizează că România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR dacă situația nu este rezolvată rapid.

Într-o postare publicată pe Facebook, Bolojan a explicat că a cerut imediat o situație a investițiilor aflate în derulare pentru a vedea „câți bani s-au plătit, câte cereri de plată sunt în analiză și unde stau dosarele”.

„Să putem lua măsuri pentru a termina investițiile până în august și să nu pierdem banii europeni. Am văzut că avem bani, avem proiecte, dar avem blocaje și probleme care întârzie lucrările”, a scris premierul interimar.

Potrivit acestuia, în primele patru luni ale anului, pe proiectele finanțate prin PNRR au fost făcute plăți de doar 60 de milioane de euro.

În același timp, ministerul are încă 82 de cereri de plată neprocesate, în valoare totală de 135 de milioane de euro, multe dintre ele depuse „de luni de zile”, iar unele încă de anul trecut.

„Mai avem 4 luni pentru a putea termina lucrările și a face plăți. Am mai avea de achitat peste 400 milioane euro, fără cererile depuse și nerezolvate. Întârzierile sunt mari, iar concluzia este simplă: nu este suficient să avem finanțare. Trebuie să avem organizare, procesare rapidă și plăți făcute la timp. Altfel, lucrările nu se vor termina și putem pierde fondurile europene”, a transmis Bolojan.

Acesta a anunțat și o serie de măsuri pentru accelerarea procesării dosarelor și deblocarea plăților:

„mai mulți oameni la verificare și plăți, din minister;

norma de avizare crescută pentru cei implicați în procesul de verificare;

schimbarea modului de lucru cu experții Băncii Europene (BEI), pentru reducerea timpului de verificare a plăților;

sprijin (cu personal) din partea Ministerului Justiției și a Ministerului Proiectelor Europene, pentru a debloca avizarea juridică și verificarea cererilor”.

Bolojan a anunțat și schimbarea sistemului de acordare a sporurilor pentru angajații care lucrează pe fonduri europene. Potrivit lui Bolojan, până acum sporurile de până la 40% din salariu erau acordate aproape automat, în funcție de calificativele anuale.

„Vom introduce evaluări lunare, iar sporul va fi legat de livrabile: dosare soluționate, plăți deblocate, termene respectate”, a explicat el.

„Nu eliminăm stimulentele pentru colegii care muncesc. Eliminăm plata lor din oficiu. Cine livrează trebuie recompensat. Cine nu livrează nu poate primi aceleași beneficii doar pentru că, pe hârtie, totul arată «foarte bine»”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că, în următoarele două săptămâni, ministerul ar urma să facă plăți de peste 60 de milioane de euro și că sumele achitate vor fi publicate săptămânal.