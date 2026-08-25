Ilie Bolojan spune că șansele ca legea salarizării să treacă sunt tot mai mici. „PSD e de vină dacă legea nu se naște”

Premierul demis al României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara, la Digi24, că probabilitatea ca partidele să ajungă la un acord asupra proiectului privind legea salarizării unitare scade de la o oră la alta, în contextul în care trebuie adoptat până în data de 31 august. Acesta susține că adoptarea legii este importantă pentru încasarea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Totodată, el a acuzat PSD că nu respectă înțelegerile privind legea.

„Cu cât trec orele, probabilitatea de a avea un astfel de proiect scade. La cum merg lucrurile și văzând declarațiile PSD, cred că e probabilitatea redusă să susțină acest proiect.

În această perioadă au fost discuții nenumărate, organizate sub auspiciile Președinției, prin domnul Burnete, în care au participat reprezentanții partidului. S-au discutat mai multe forme de proiecte.

Cred că e o probabilitate redusă să susțin acest proiect, deși el este unul foarte important pentru România din mai multe puncte de vedere.

Pe de-o parte, pentru că ne încasăm 770 de milioane de euro, dar mai mult decât banii europeni pe care-i încasăm, e un proiect care ține de încrederea în România, pentru că este un angajament luat de guvernele României de ani de zile, pe care puteau să-l pună în practică, dar nu l-au pus și a trebuit să-l luăm pe ultimele trei luni de zile, când Guvernul a fost demis și să închidem tot ce s-a putut închide și asta a fost o prioritate în aceste trei luni de zile să închidem cât mai mult din PNRR, să îndeplinim jaloanele, să închidem lucrările, să renegociem tot ce a fost negociat.

Pe de altă parte, este foarte important ca predictibilitate pentru România, pentru că componenta de cheltuieli de personal este una foarte importantă în ecuația echilibrelor bugetare și având în vedere ce s-a întâmplat în anii 2023-2024, an preelectoral și electoral, când guvernele au scăpat lucrurile de sub control, jucând doar după calcule electorale și nu după echilibrele bugetare, dacă nu vine o lege a salarizării, riscăm ca și în 2027-2028, cu guverne care sunt iresponsabile și putem avea astfel de situații, cu guverne care se gândesc doar la calculele electorale, să ne trezim că din nou deranjăm și toate eforturile care s-au făcut în această perioadă să fie anulate de un astfel de lucru. Deci e foarte important și din acest punct de vedere al încrederii în România, al predictibilității cheltuielilor cu salariile”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan acuză PSD că nu respectă angajamentele asumate, susținând că „social-democrații sunt de vină dacă legea nu se naște”.

„În ultimul rând, e o problemă de lege care corectează niște inechități importante.

Avem niște inechități grave în sistemul public și ar fi un prim pas pentru a le corecta, dar, așa cum se pare, pentru că e totuși o problemă de a-ți asuma o răspundere, de a invalida promisiuni pe care le-ai făcut și PSD a făcut astfel de promisiuni care, din păcate, nu au acoperire, în condițiile în care girezi orice creștere de natură salarială, orice solicitare a sindicatelor care iese din posibilitățile României, o aprobare de cheltuieli peste posibilitățile economiei noastre este un drum sigur către scăderea ratingului de țară, ceea ce face ca, indiferent ce guverne ar fi într-o astfel de situație, să fie puse cu spatele la zid, să fie nevoie să ia măsuri care vor duce la salarii mai mici și deci există o probabilitate mare să fim în această situație ca PSD, încă o dată, să nu respecte înțelegerile, inclusiv acea înțelegere pe care am semnat-o pentru a vota această lege cu un plafon de 8 miliarde pe care am semnat-o inițial sub auspiciile președintelui României.

Nici pe asta să nu respecte, deși acum am încercat toate variantele posibile, am comunicat cu comisia, ne-am dus pe sume cât mai aproape de cele solicitate, dar, bineînțeles, nu au fost acceptate de Comisie și nu pot fi suportate de capacitatea noastră de a finanța și trebuie să ne limităm la niște sume pe care ni le permite bugetul și am luat această decizie ca să susținem acest proiect.

PSD e de vină dacă legea nu se naște”, a mai declarat Ilie Bolojan.