Dragoș Pîslaru anunță că azi vom afla dacă Legea salarizării va fi adoptată la timp: „În lipsa unui acord, România va rata acest jalon”

Dragoș Pîslaru a criticat sindicatele pentru că se opun adoptării actului normativ. Foto: Guvernul României

Dragoș Pîslaru a declarat că, după discuția care a avut loc astăzi între Nicușor Dan și liderii fostei Coaliții, va fi aflat deznodământul Legii salarizării, în condițiile în care actul normativ trebuie să fie adoptat până la data de 31 august. Ministrul interimar al Muncii a spus că în lipsa unui acord politic între PSD, PNL, USR și UDMR, România va rata acest jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), relatează Agerpres.

„În lipsa unui acord, România va rata acest jalon şi este responsabilitatea directă a partidelor care nu susţin acest proiect (proiectul noii legi a salarizării din sistemul public n.r.). În acest moment partidele sunt împărţite, două o susţin, două au rezerve sau încă nu şi-au exprimat poziţia finală. Vom avea astăzi un deznodământ pe acest subiect. Eu sper, în continuare, că responsabilitatea va prima şi că interesul României va fi mai important”, a precizat Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii a declarat că întâlnirea care a avut loc astăzi între președintele Nicușor Dan și liderii fostei Coaliții este decisivă pentru soarta proiectului.



„Acordul politic, într-adevăr, avea această prevedere: dacă nu susţin toate partidele proiectul, nu va fi depus în Parlament. Deciziile, până acum, au fost consecvente cu acel acord. Deci, în acest moment, chiar dacă preferinţa mea personală ar fi ca să se vadă foarte clar într-un vot cine susţine şi cine nu susţine, pot să înţeleg că există oameni şi partide de onoare care respectă acordurile spre deosebire de altele care le încalcă”, a afirmat Dragoş Pîslaru.

El a declarat că actuala versiune a proiectului îndeplineşte cerinţele aferente jalonului din PNRR şi că acesta poate fi modificat pentru a include și ultimele solicitări ale Comisiei Europene.



„În acest moment, versiunea pe care partidele o au pe masă, cu nişte discuţii care nu sunt foarte complicate cu Comisia Europeană, îndeplineşte jalonul, deci nu este o problemă legată de asigurarea compatibilităţii cu jalonul din PNRR. Discutăm de un proiect care are sub 12 miliarde de lei şi care, într-adevăr, poate fi uşor compatibilizat cu ultimele cerinţe ale Comisiei”, a precizat ministrul interimar al Muncii.

Pîslaru ceartă sindicatele

Pîslaru a criticat, totodată, sindicatele pentru că se opun adoptării actului normativ, despre care susțin că este un „dezastru”, care va duce la scăderi de venituri salariale în masă.



„Astăzi este ceasul al 12-lea. Confederaţiile sindicale se opun unei legi care ar aduce creşteri la aproape 80% în sectorul public şi nu o să mai aibă această ocazie pe lângă faptul că vom genera direct o pierdere de 770 de milioane de euro legate de PNRR.

Comportamentul sindicatelor legat de dialogul social îl înţeleg. Legat de a protesta împotriva adoptării acestei legi, încă din fazele anterioare, când nici măcar nu aveam un proiect, fără să existe vreo înţelegere de unde ar fi putut fi scoşi banii adiţional, reprezintă o greşeală fundamentală şi o eroare de reprezentare a multor oameni, 1,2 milioane de oameni din administraţia publică”, a afirmat acesta.



Ministrul a adăugat că va fi „foarte ferm” în privinţa acestui subiect şi a remarcat faptul că protestul sindicatelor are loc în aceeaşi zi cu discuţiile decisive privind legea salarizării.



„Coincidenţa acestui protest în ziua în care discutăm de legea salarizării reprezintă o mişcare care nu neapărat spun că este direct legată, dar care nu poate fi întâmplătoare, în condiţiile în care nu există un element de iminenţă”, a mai spus Pîslaru.



Mai multe federaţii sindicale au protestat, marţi, între orele 11:00 şi 13:00, în faţa Ministerului Muncii, solicitând creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 şi deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial şi naţional.