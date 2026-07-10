Înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan, Kelemen Hunor face apel la PSD, PNL și USR să pună supărările „între paranteze”

Delegația UDMR la consultările de la Palatul Cotroceni cu Președintele Nicușor Dan din 23 iunie 2026. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că le-a cerut, din nou, liderilor PSD, PNL și USR să „pună între paranteze” supărările și să colaboreze ca să găsească o soluție pentru a ieși din criza politică. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni la începutul săptămânii viitoare cu Președintele Nicușor Dan, care așteaptă de la ele „soluția de majoritate” pentru a învesti un guvern cu puteri depline.

„Acum nu trebuie să calculăm cine a greşit mai mult. Acum trebuie să găsim acel punct în care ne putem întâlni”, a scris vineri preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, pe Facebook.

Liderul formațiunii maghiare a adăugat că a făcut apel la PSD, PNL și USR să lase deoparte „supărările”.



„Le-am spus colegilor din PSD, PNL şi USR: să punem între paranteze supărările şi să căutăm, mai degrabă, soluţia”, a mai afirmat preşedintele UDMR.





Președintele Nicușor Dan a anunțat, la Ankara, că i-a chemat pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare la o nouă discuție, luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni.

„La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluţia de majoritate pe care o văd. O să le adresez rugămintea. Să nu spună numai mie, să vă spună şi dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a spus șeful statului.

De asemenea, Nicușor Dan a declarat că nu va nominaliza un nou premier până nu este sigur că există șanse să strângă majoritatea parlamentară necesară ca să fie învestit. Președintele a afirmat că cele două propuneri vehiculate de partide în acest moment - Sorin Grindeanu (PSD) și Siegfried Mureșan (PNL, USR, UDMR) - nu au șanse să treacă de Parlament.



Președintele a mai spus că majoritatea parlamentară este la partide şi răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. A exclus însă o majoritate cu voturile AUR.