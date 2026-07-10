PSD cere deblocarea negocierilor pentru noul Guvern: "România riscă să piardă fondurile din SAFE"

PSD avertizează că România este în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor. FOTO: Hepta

PSD cere celorlalte partide parlamentare să deblocheze de urgență negocierile pentru formarea unui nou guvern, precizând că România riscă să piardă accesul la fondurile europene din programul SAFE. Social-democrații afirmă că doar un Executiv cu puteri depline poate iniția cadrul legal necesar aprobării acordului de împrumut.

"PSD solicită tuturor partidelor politice să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern pentru a nu compromite definitiv șansele României de a-și consolida capacitatea de apărare prin instrumentul Security Action for Europe (SAFE).

PSD atrage atenția că, potrivit OUG 64/2007 privind datoria publică, inițierea proiectului de lege pentru aprobarea Acordului de Împrumut SAFE, reprezintă competența exclusivă a Guvernului României. Parlamentarii sau grupurile parlamentare nu au nici dreptul, nici competența de a iniția un astfel de proiect de lege. Actul normativ poate fi elaborat doar de către Ministerul Finanțelor Publice. Însă Guvernul fiind demis nu are dreptul de a iniția niciun proiect de lege".

PSD avertizează că România este în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din instrumentul SAFE.

"Singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline, care să inițieze actul normativ. Ca atare, partidele parlamentare, și mai ales cele care se declară pro-europene, au obligația să renunțe la orgoliile politice și să se angajeze în negocieri constructive pentru învestirea de urgență a noului guvern.

Perpetuarea blocajului politic, doar pentru prezervarea pozițiilor guvernamentale, reprezintă o abordare anti-națională și o amenințare deosebit de gravă la adresa securității României", mai precizează PSD.

Amintim că președintele Nicușor Dan îi cheamă, luni, la discuții la Cotroceni, pe liderii Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Frit, într-o nouă încercare de a debloca criza politică, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.