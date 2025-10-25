Ionuţ Moşteanu, despre închiderea unor licee cu predare în limba română din Ucraina: Nu se va întâmpla asta

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării Naționale. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Apărării Naționale (MApN), Ionuţ Moşteanu, a declarat sâmbătă seara, într-un interviu oferit, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că nu se vor închide 16 din cele 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuţi, în urma unei reforme. În timpul declaraţiilor, oficialul a spus că nu ştia despre decizia autorităţilor ucrainene şi a subliniat că România are relaţii bune diplomatice, politice în prezent cu Ucraina, aflată în război de aproape patru ani.

Declaraţiile lui Ionuţ Moşteanu vin la doar câteva ore după ce Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacţionat la decizia Ucrainei de a închide 16 din cele 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuţi. Totodată, preşedintele României, Niculor Dan, a dat asigurări că nu se va întâmpla acest lucru – nu vor rămâne doar patru licee cu predare în limba română în Ucraina.

"Astăzi, am avut vreo patru evenimente şi n-am avut timp să urmăresc neapărat ştirile. O să verificăm despre ce este vorba, ştiu că este o discuţie. O să verificăm dacă preşedintele a asigurat că nu se va întâmpla, am încredere. Avem canale bune şi comunicare foarte bună cu liderii ucraineni. Nu cred că asta se va întâmpla.

Din nou, fără a ştii detaliile, spun că avem nişte relaţii bune diplomatice, politice în momentul ăsta cu conducerea Ucrainei şi, dacă este ceva îndreptat împotriva comunităţii româneşti, nu se va întâmpla, mai ales dacă şi preşedintele a spus acest lucru", a declarat ministrul Apărării Naționale în cadrul interviului, acordat, în exclusivitate, în cadrul emisiunii "Zona Zero", moderată de Mădălina Mihalache, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă intră ţara noastră în război, Ionuţ Moşteanu a răspuns negativ şi i-a îndemnat pe oameni să se informeze doar din surse sigure.

"România nu intră în război, e dezinformare pe filieră rusească. (...). Putin nu vrea să oprească acest războii, a avut nenumărate ocazii să îl oprească şi, de fiecare dată, s-a fofilat, şi a găsit diferite preteste pentru a continua războiul, pentru a continua să omoare oameni nevinovaţi. (...). Sancţiunile sunt o soluţie foarte bună, trebuie înăsprite şi trebuie urmate, bineînţeles", a mai spus Ionuţ Moşteanu în cadrul interviului acordat, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, sâmbătă seara.