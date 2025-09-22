Ionuț Moșteanu: „Se poate și fără Bolojan în România, dar va fi foarte rău. Încrederea investitorilor în România va fi zero”

Ionuț Moșteanu i-a criticat și pe colegii săi de Coaliție de la PSD, cărora le-a cerut să-l susțină mai mult pe premier, să-și organizeze alegeri interne și să înceteze cu scandalurile săptămânale. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că este foarte important pentru România ca Ilie Bolojan să rămână în funcția de premier. Întrebat dacă țara noastră va putea funcționa și fără președintele PNL în fruntea Guvernului, Ionuț Moșteanu a spus că „da, se poate”, însă va fi „foarte rău din punct de vedere economic”.

Ministrul USR al Apărării a spus că încrederea investitorilor și a Comisiei Europene că România își va păstra promisiunile de reducere a deficitului va fi redusă la zero dacă Ilie Bolojan demisionează.

Ionuț Moșteanu i-a criticat și pe colegii săi de Coaliție de la PSD, cărora le-a cerut să-l susțină mai mult pe premier, să-și organizeze alegeri interne și să înceteze cu scandalurile săptămânale.

„Se poate, dar va fi foarte rău, o să fie foarte rău din punct de vedere economic. Încrederea investitorilor în România va fi zero. Ne-a trecut pe la ureche să fim junk, să nu mai investească nimeni și alții să își retragă banii”, a spus Ionuț Moșteanu, la Antena 3 CNN, întrebat dacă România poate funcționa fără Ilie Bolojan premier.

De asemenea, Ionuț Moșteanu a fost întrebat dacă a existat o discuție între Președintele Nicușor Dan și președinții partidelor din Coaliție despre variante de premier în cazul în care Ilie Bolojan ar demisiona.

„Nu știu să fi fost discuția asta între Nicușor Dan și președinții partidelor din Coaliție, știu că se întâlnesc cu o anumită frecvență președinții partidelor din Coaliție cu președintele și discută diverse lucruri, nu știu să fi fost exact această discuție. Nu cred că a fost această discuție.

Coaliția și Guvernul Bolojan are această presiune de a echilibra fiscal-bugetar România și de-aia a trebuit să ia niște decizii și să vină cu aceste pachete de angajare a răspunderii în fața Parlamentului și așteptăm ziua de miercuri să vedem decizia Curții Constituționale și pe cazul magistraților, sunt mai multe sesizări”, a explicat Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării este de părere că premierul nu trebuie să demisioneze dacă Curtea Constituțională decide că reforma propusă pentru pensiile magistraților este neconstituțională. Ionuț Moșteanu l-a contrazis astfel pe Dominic Fritz, președintele USR, care a afirmat că o astfel de decizie a CCR înseamnă că Guvernul Bolojan trebuie să plece.

„Am discutat mult și cu Domnic despre asta. Eu o văd în nuanțe. În orice discuție despre constituționalitate sunt foarte multe nuanțe care pot fi găsite în motivare. Poate fi ceva greșit fundamental și atunci da, ai greșit fundamental, pare că nu te pricepi, sau o nuanță care ține de interpretare. Nu critic CCR, dar de-a lungul timpului am văzut tot felul de interpretări. Dacă ne uităm la aceste nuanțe, decizia nu trebuie să fie una care să pice coaliția sau din cauza căreia premierul să plece”, a explicat Moșteanu.

Ministrul USR a declarat că el „speră” că președintele PNL nu va demisiona din funcția de premier și i-a criticat dur pe sociali-democrații care vor să plece din fruntea Guvernului.

„Eu sper să nu. Sper să nu. România are nevoie de Ilie Bolojan acum, mai mult decât oricine. Sunt doi piloni pe care stă democrația noastră acum, ca oameni politici, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Mi-aș fi dorit să fie mai mulți, să spunem dă, găsim, mutăm, nicio problemă. Sunt voci în spațiul public care zic, da, pleacă, vine altul.

A arătat că și vrea și poate și își asumă niște decizii grele pe care nu știu câți politicieni și le-ar fi asumat. E nevoie să îi dăm toți spijinul și noi de la USR îi dăm tot sprijinul ca să echilibreze această situație pe care nu dânsul a creat-o. El este decis să o rezolve, să pune România pe calea corectă.

Dacă Ilie Bolojan pleacă România va fi într-o situație foarte proastă. Știu să îmi zică un nume de premier acei lideri PSD? Cine ar veni în locul lui? Să își asume tot ce își asume domnul Bolojan acum? Sunt decizii nepopulare.

Va fi o criză politică majoră. Eu spun că nu trebuie să plece acasă. Avem nevoie de mai mult timp. Guvernul are nevoie de mai mult timp pentru a echilibra situația fiscal-bugetară. Și apoi...pe vreme bună se găsesc mulți marinari. Pe vreme proastă mai puțin. Eu am tot respectul pentru Bolojan pentru că și-a asumat această sarcină ingrată”, a explicat ministrul.

Ionuț Moșteanu a adăugat că, potrivit acordului din Coaliție, în aprilie 2027 PSD va da următorul premier, iar până atunci l-a rugat pe Sorin Grindeanu să facă ordine în partid.

„Îl așteptăm pe domnul Grindeanu să guverneze în aprilie 2027. Mi-aș dori să își facă alegerile la partid. Sunt într-o campanie continuă și în fiecare săptămână e câte o problemă, ba că n-am vorbit frumos de iliescu, acum cu hidrocentralele, săptămâna trecută cu plafonarea. În fiecare săptămână dacă nu se întâmpla asta gata plecăm”, a mai spus ministrul Apărării.