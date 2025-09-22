Sorin Grindeanu exclude varianta ca PSD să dea premier până în 2027. „Nu se pune problema”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, în exclusivitate pentru antena3.ro, că nu se pune problema ca social democrații să dea premierul până în 2027, în cazul în care Ilie Bolojan și-ar da demisia.

Reacția lui Grindeanu a venit după ce în spațiul public s-a vehiculat că el și Dominic Fritz s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre demisia prim-ministrului și despre variantele de înlocuitor.

„Nu m-am întâlnit cu Nicușor Dan, nu am discutat cu el despre așa ceva. Nu se pune problema ca PSD să dea premierul până în 2027, nu există acest subiect”, a declarat Sorin Grindeanu, pentru site-ul nostru.

PSD vede continuarea actualei Coaliții de guvernare și fără Ilie Bolojan prim-ministru. Senatorul Daniel Zamfir a declarat luni că „nimeni nu e de neînlocuit”, însă tot liberalii ar trebui să desemneze un premier.

De partea cealaltă, liberalul Vasile Blaga acuză că social-democrații fac doar jocuri de imagine înaintea cursei interne pentru șefia partidului.

„Trebuie să ne mai așteptăm la astfel de declarații până are loc Congresul PSD”, a declarat acesta. Întrebat dacă PNL ar accepta înlocuirea premierului, Blaga a răspuns: „Nu s-a pus niciodată problema asta și nici nu se va pune”.

De asemenea, liberalul a adăugat că „rezistă domnul Bolojan, este la Bruxelles, are treabă spre deosebire de alții”.

La rândul său, vicepreședintele și deputatul Alexandru Muraru a subliniat că mesajele PSD nu au legătură cu guvernarea. „Vreau să traduc declarația domnului președinte Grindeanu: Este exclus ca PSD să-și asume poziția de premier în momentele grele pentru România”, a spus Alexandru Muraru.

El a precizat că „nu există nicio declarație a domnului Bolojan care să dea ultimatumuri sau să spună că va pleca din funcția de prim-ministru”, explicând că premierul a vorbit despre un principiu: „decât să stai și să nu poți fi lăsat să faci ceea ce trebuie să faci pentru țară, atunci poate mai bine la un moment dat să pleci. Dar n-a spus că el va pleca din această poziție”.

Scandalurile din Coaliție au pornit de la problema prețurilor la alimentele de bază. PSD vrea prelungirea plafonării adaosuui comercial, în timp ce premierul vrea ca aceasta să înceteze la 1 octombrie. Tensiuni există și în privița reformei administrației. Premierul insistă pentru o reducere cu 10% a posturilor ocupate din primării și consilii județene, în timp ce PSD și UDMR se opun. Cele două partide au propus în schimb o reducere cu 10% a cheltuielilor, variantă pe care Bolojan nu o acceptă.

Și alegerile pentru Primăria Capitalei sunt subiect sensibil pentru coaliția de guvernare. Social-democrații au avertizat și că, dacă PNL și USR vor avea candidat comun la Primăria Capitalei, atunci PSD va ieși de la guvernare, pentru că această strategie ar izola partidul în coaliție. În plus, PSD cere ca alegerile să aibă loc în primăvară, în timp ce liberalii și USR le doresc organizate în toamnă.