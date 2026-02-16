Iulian Fota: „Schimbarea premierului ar arunca țara într-o mare instabilitate. Nu avem un nume de înlocuire al lui Bolojan”

Premierul Ilie Bolojan trebuie să decidă dacă merge mai departe cu impunerea tăierilor de salarii și a concedierilor prin Ordonanță de Urgență / Foto: Profimedia Images

Iulian Fota, analist politic și fost consilier prezidențial, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că schimbarea premierului ar „arunca țara într-o mare instabilitate”. El mai susține că „interesul României reclamă în acest moment menținerea lui Ilie Bolojan ca premier, cu atât mai mult cu cât nu avem un nume de înlocuire al lui”.

Potrivit acestuia, România asistă la o „telenovelă de prost gust”.

„Interesul României reclamă în momentul ăsta menținerea lui Ilie Bolojan ca premier, cu atât mai mult cu cât noi nu avem un nume de înlocuire al lui. Dacă ar veni cineva mai competent, mai dedicat și cu o stabilitate politică în spate mai solidă decât a lui, evident, ar fi un pas înainte pentru țară și ar fi bine să avem acel premier. Dar până când nu avem un alt nume, repet, un om mai competent, mai dedicat și cu o stabilitate politică mai sigură în spatele lui, să-l schimbi pe Ilie Bolojan doar pentru că niște băieți șmecheri în mai multe partide vor să facă niște bani în plus, ar fi o sinucidere națională.

Iar dacă PSD-ul vrea să oprească telenovela asta de prost gust, pentru că asta e o telenovelă de prost gust, o imensă ipocrizie care ne este vândută nouă pe post de mare grijă pentru cetățeanul român.

Deci, dacă PSD vrea să oprească telenovela, să iasă de la guvernare, dacă vrea alegeri anticipate, deși problema nu e înfierarea PSD-ului, că nu se sperie ei, cu ghilimele spus”, a spus Iulian Fota.

Iulian Fota a mai a adăugat că PSD nu își asumă „gestul debarcării Guvernului”.

„Vreau să văd dacă PSD-ul riscă să fie redus, pentru că lumea să știți că înțelege jocul și nu-l mai cumpără. Deci, dacă PSD-ul crede că mai păcălește pe cineva cu aiureala asta, cu aruncat praf în ochi și tot felul de manipulări și mistificări se înșală amarnic. Și-au pierdut trei rânduri de alegeri.

Eu nu înțeleg ce mai vor să priceapă că trebuie să schimbe jocul, că nu mai merge cu prosteala oamenilor.

Constituția spune clar în ce condiții se poate schimba Guvernul. Guvernul se schimbă ori dacă își dă premierul demisia și Ilie Bolojan, după părerea mea, nu are voie să facă asta, sau dacă e demis prin moțiune de cenzură.

Și atunci, în acest caz, PSD-ul trebuie să își asume gestul debarcării Guvernului. Dar în momentul ăla România este aruncată într-o mare instabilitate din nou de același partid care a adus-o pe marginea prăpastiei și eu nu cred că chestia aia va rămâne nesancționată”, a încheiat Iulian Fota.

Reacția acestuia vine după ce PSD a amenințat cu retragerea sprijinului pentru premier și spune că nu va vota bugetul dacă măsurile de relansare economică și de solidaritate propuse de social democrați nu sunt adoptate în paralel cu cele de austeritate.

Astfel, premierul Ilie Bolojan a convocat, luni, la Guvern, o reuniune a liderilor formațiunilor de guvernământ pentru a depăși blocajul.