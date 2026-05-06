Kelemen Hunor avertizează: Orice guvern sprijinit de AUR va duce UDMR în Opoziție

Președintele UDMR Kemelen Hunor a transmis, miercuri, că orice variantă de guvern sprijinit de AUR va duce partidul său în Opoziție. Acesta afirmă că obiectivul este refacerea coaliției anterioare.

Liderul UDMR a criticat decizia de a răsturna Guvernul într-un moment economic dificil, spunând că a fost „iresponsabil” să fie demis Executivul fără o alternativă clară. În opinia sa, soluția ar fi refacerea fostei coaliții de guvernare, dar cu un premier care să poată juca un rol de echilibru.

„Guvernul condus de Ilie Bolojan a eșuat ieri cu moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Continuăm să vedem că a fost iresponsabil să răsturnăm guvernul într-o situație economică atât de incertă, fără a oferi o alternativă viabilă.

Pentru RMDSZ, în actuala situație politică, obiectivul principal rămâne acela de a face din nou funcțională coaliția anterioară a guvernului - condusă de un premier capabil de un nou rol de echilibrare. Avem nevoie de un șef de guvern care să nu fie rival cu nici o figură politică, să posede totodată formarea profesională și credibilitatea personală, esențială pentru gestionarea actualei crize politice, guvernamentale și bugetare”, a transmis Kelemen Hunor.

Acesta a subliniat că stabilitatea nu ține doar de numărul de voturi din Parlament, ci și de programul de guvernare și de responsabilitatea politică din spatele unei majorități.

„Suntem convinși că guvernanța stabilă nu este doar o chestiune de proporții parlamentare. Cifrele nu creează încredere în ei înșiși și nu răspund provocărilor cu care se confruntă societatea. Decizia este ce fel de program, ce fel de responsabilitate și ce fel de voință politică stă în spatele majorității. De aceea, RMDSZ ia în considerare orice soluție posibilă, dar consideră acceptabilă doar o construcție care asigură o guvernanță durabilă, previzibilă și responsabilă”, a mai afirmat Kelemen.

El a insistat că partidul pe care îl conduce nu va susține sub nicio formă un guvern bazat pe sprijinul AUR sau dependent de acest partid:

„În acest context, clarificăm: orice cooperare care se bazează pe sprijinul extremist AUR sau care face guvernarea dependentă de acesta este inacceptabilă. Este o chestiune de principiu pentru noi. În același timp, trebuie luate în considerare și realitățile politice: dacă nu se creează o soluție care să îndeplinească aceste principii, participarea RMDSZ la opoziție este, de asemenea, o posibilitate realistă și fezabilă”.

În același timp, Kelemen Hunor a exclus varianta alegerilor anticipate, amintind că votul din 2024 a dat partidelor un mandat de patru ani.

„Gravitatea situației economice și bugetare nu permite o incertitudine politică pe termen lung. România are nevoie de decizii rapide, dar bine rotunjite astăzi, așa că negocierile trebuie închise în curând. RMDSZ va lua toate deciziile în perioada următoare pe baza stabilității, previzibilității și intereselor comunității”, a încheiat acesta.