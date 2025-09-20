Kelemen Hunor: „Coaliția funcționează”. Ce îl enervează pe liderul UDMR: „Sunt momente când şi eu mă ţin de cap”

Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu. Sursa foto: Hepta/ Mediafax foto/ Andreea Alexandru

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că din punctul său de vedere există o „alternativă” la actuala formulă de guvernare, dar Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR funcționează. Liderul formațiunii maghiare nu a negat că există dispute între cele patru partide și a criticat faptul că discuțiile ajung uneori și publice, dar a atras atenția că România traversează o perioadă extrem de dificilă și Coaliția „trebuie” să funcționeze.

„Funcţionează. Noi avem acest obicei prost de foarte mulţi ani, din experienţa mea, începând cu experienţa coaliţiei Convenţiei Democratice că, după ce se formează o coaliţie, a doua zi începem să punem problema dacă funcţionează coaliţia.

Orice coaliţie înseamnă şi discuţii, înseamnă neînţelegeri, înseamnă viziuni diferite, mai ales dacă sunt 4 formaţiuni politice, plus grupul minorităţilor etnice din Cameră. Sigur, e bine dacă aceste discuţii sunt purtate în interior şi nu neapărat public, fiindcă oamenii sunt interesaţi în primul rând de decizii şi de aplicarea deciziilor, nu neapărat de drumul până când noi ajungem la o decizie.

Da, funcţionează această coaliţie, se poate tot timpul mai bine, funcţionează coaliţia, trebuie să funcţioneze”, a declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a adăugat că el nu este de acord cu aprecierele că nu există o alternativă la guvernare în afara Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR.

„Nu că nu ar exista alternativă, nu sunt de acord că nu există alternativă. Tot timpul există alternativă. Că e mai bună, că e mai proastă, asta e de discutat. Important este să înţelegem că trecem printr-o perioadă foarte-foarte dificilă din toate punctele de vedere. Deficitul bugetar, contextul regional, contextul internaţional, reaşezarea plăcilor tectonice, vorbesc de politica globală”, a afirmat Kelemen Hunor.

Întrebat, de asemenea, ce îl enervează la modul în care funcționează guvernarea în acest moment, liderul UDMR a precizat că pe el nu îl enervează persoane.

„Pe mine nu mă enervează persoane. Nu e vorba de a mă enerva în coaliţie. Dar sunt anumite chestiuni enervante, nu mă enervez eu nici pe colegii mei, nici pe alţii din coaliţie sau din afara coaliţiei, dar sunt momente când şi eu mă ţin de cap şi spun: cum se poate fără consecinţe?

Pe mine mă enervează când văd statul român eşuat, în anumite momente şi în anumite situaţii, şi mă enervează când văd că statul nu lucrează pentru cetăţeni. Asta este treaba statului, instituţiile statului trebuie să fie în slujba cetăţenilor”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă seară, la Antena 3 CNN.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat recent că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, de asemenea, atunci când a fost întrebat dacă este enervat atunci când preşedintele Nicuşor Dan vine cu propuneri la pachetele de măsuri, că el nu lucrează pe bază de emoţii atunci când ocupă o funcţie importantă.

