Kelemen Hunor: Nicușor Dan este un om onest. Vrea să înțeleagă problemele și să găsească soluții. Rolul de mediator e foarte important

Președintele Nicușor Dan și liderii UDMR discută la Cotroceni înaintea desemnării prim-ministrului. 19 iunie 2025. Foto: Hepta

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, se declară mulțumit de președintele Nicușor Dan și afirmă despre acesta că este "un om onest, interesat de înțelegerea problemelor şi de identificarea soluțiilor".

Liderul UDMR a fost întrebat joi, la Europa FM, în legătură cu activitatea președintelui și a apreciat-o pozitiv.

"Da, absolut. E un om onest, un om care vrea să înțeleagă toate problemele cu care un președinte, un guvern, un lider de ţară se confruntă. Și caută soluții.

Sunt, deci, două - trei chestiuni extrem de importante. Această onestitate, această sinceritate şi dorința de a găsi soluții", a precizat Kelemen Hunor.

El a fost întrebat, în continuare, dacă nu cumva viteza de reacție a șefului statului este prea lentă.

Kelemen Hunor: Onestitatea președintelui, mai importantă decât viteza de reacție

"În secolul XXI, când viteza e peste tot foarte mare, sigur că aparent unul care nu se mişcă cu acea viteză pare lent (...) În iunie a început mandatul. Nici jumătate de an nu a trecut de când a preluat acest mandat (...)

Mult mai important este, din punctul meu de vedere, felul cum abordează problemele şi onestitatea cu care abordează orice subiect.

Am constatat asta la discuțiile desfășurate când ne-a invitat la Cotroceni, am văzut în perioada formării guvernului... Acestea sunt lucruri mult mai importante pentru mine", a detaliat liderul UDMR.

Kelemen Hunor: AUR crește fără să facă nimic. Încrederea atât de jos, că nu se poate măsura

Kelemen Hunor a subliniat că, dincolo de rolul reprezentativ pe plan internațional și de politica externă, președintele trebuie să fie un mediator, aspect foarte important, mai ales într-o societate extrem de polarizată.

El a avertizat, totodată, că partidul AUR crește în sondaje "fără să facă nimic", pe fondul nemulțumirilor oamenilor, care nu cred că se fac reforme şi au dubii că statul dorește să lucreze pentru cetățeni.

"Eu de ani de zile vorbesc de încredere, fiindcă toate studiile arată că încrederea este acel capital fără de care nu se poate construi nimic. Toate societățile care au cunoscut succesul se caracterizează printr-un nivel de încredere foarte ridicat. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos este", a conchis președintele UDMR.