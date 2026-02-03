Kelemen Hunor îi dă lui Bolojan un termen-limită pentru o guvernare „mai justă”, altfel pierde Guvernul

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: Agerpres

Președintele UDMR a declarat că Ilie Bolojan este „un om dur”, care guvernează țara în aceeași manieră în care a administrat Oradea. Totuși, Kelemen Hunor a atras atenția că acesta are nevoie să revină asupra unor decizii și să recunoască că a greșit. În caz contrar, a avertizat liderul formațiunii maghiare, „până în mai-iunie” acest Guvern nu va mai avea susținere, ceea ce ar fi „horror”.

Premierul Ilie Bolojan „este un dur, așa a funcționat la Oradea”, a declarat Kelemen Hunor, marți seară, la Digi24, dar a atras atenția că „omul mai greșește”.

„În anumite momente este nevoie ca inclusiv el să revină asupra unor decizii luate anterior. Dacă va reuși acest lucru - și sper că va reuși - va avea toate argumentele și tot sprijinul nostru. Un premier are atât posibilitatea, cât și responsabilitatea de a spune, la momentul potrivit, că o decizie trebuie corectată”, a precizat liderul UDMR.

Președintele UDMR a spus că până în lunile „mai-iunie” trebuie ca guvernarea să devină una mai justă, în caz contrar nu va mai exista sprijin politic pentru acest Executiv.

„Dacă noi nu reușim să asigurăm o guvernare mai dreaptă, mai justă - și nu vorbesc doar de membrii Executivului - până în mai-iunie dispare orice suport pentru acest Guvern. Asta ar fi o problemă și ar fi ‘horror’. În politică trebuie să ții cont de așteptările oamenilor și de reacția societății, nu numai de contabilitate”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că el însuși va încerca să-l convingă pe premier să revină asupra unor măsuri adoptate anul trecut, care au afectat negativ populația și al căror impact real a fost subevaluat la ședințele Coaliției. El s-a referit în mod special la majorarea taxelor și impozitelor locale.

„Cei de la Finanțe trebuie să explice, (...) fiindcă formularul după care se calculează l-au făcut ei. Când ne-au prezentat prima simulare și ultima simulare, înainte de a lua decizii, atunci au spus că maximum cu 70-75% vor crește impozitele locale, nu cu 100%, 120% și 300% deci, din acest punct de vedere, cum și ce calcule au făcut cei de la Finanțe. Nu știu asta, trebuie să îi întrebați pe ei, dar dacă a fost o decizie greșită și a fost o decizie greșită, trebuie corectată.

Iarăși au scos acele prevederi prin care primăria putea să dea o reducere de taxe pentru locuințele vechi sau foarte vechi, de 50 de ani, de 100 de ani. Pe ce bază nu-mi dau seama. Fiindcă ei au făcut calculele”, a spus Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a subliniat că a recunoaște că ai greșit și a corecta apoi acea greșeală nu este un semn de slăbiciune, ci, dimpotrivă, de „înțelepciune și maturitate” politică.

„Dacă tu nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea. Și aici și eu sunt de acord că trebuie să se găsească o soluție. Vom cere Guvernului să revină asupra taxelor locale”, a spus Kelemen Hunor.