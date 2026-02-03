Bolojan a discutat cu primarii revoltați din cauza banilor. Edilii amenință cu greva marțea viitoare: „De 7 luni avem un dialog absurd”

Bolojan a discutat cu primarii revoltați din cauza banilor. Edilii amenință cu greva marțea viitoare. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a discutat, marți cu primarii. Șeful Executivului și aleșii locali stabilesc cum se vor împărți banii românilor. Premierul vrea să fie reduse sumele pe care primarii le primesc de la Guvern. Ilie Bolojan a atras atenția că investițiile derulate de primării se ridică la 3% din PIB, iar statul nu își mai pemite să le susțină. Premierul le cere primarilor să reformeze organigramele. Acest lucru presupune concedieri sau reducerea veniturilor pe care le primesc bugetarii din subordine. În replică, angajații din administrația locală amenință cu greva marțea viitoare, în 10 februarie, în 1.300 de localități, a declarat la Antena 3 CNN Dan Cârlan, vicepreședintele Federației Columna.

Discuția premierului cu primarii are loc în contextul în care Guvernul va împărți banii la bugetul de stat și în continuare există divergențe cu privire la fondurile care merg de la Guvern către primari. Bolojan își dorește ca aceste alocări să scadă și invocă faptul că primarii deja au mai mulți bani la buget pentru că au fost majorate, aproape dublate în unele cazuri, taxele pe proprietate și ele rămân în bugetele locale. De cealaltă parte, aleșii atrag atenția că au investiții în derulare și cer să primească de la stat cote din impozitul pe venit, dar și din TVA.

Întâlnirea vine și în contextul în care sindicatele din primării au anunțat că pregătesc o grevă de avertisment.

Greva va avea loc în primării, cu preponderență pe 10 februarie, între ora 10:00 și ora 12:00.

Sindicaliștii transmit un mesaj că sunt pregătiți să intre în grevă generală dacă tăierile cerute de Ilie Bolojan nu se opresc.

Sunt de asemenea discuții pentru legea bugetului și în coaliția de guvernare, deoarece este cea mai mare întârziere în adoptarea bugetului de stat din ultimii 5 ani.

În continuare sunt așteptate măsurile economice cerute de Partidul Social Democrat. Înainte să se discute despre împărțirea banilor, coaliția trebuie să ia o decizie cu privire la reforma administrației locale.

Dan Cârlan, vicepreședinte al Federației Columna, a declarat la Antena 3 CNN că greva de avertisment va afecta peste 1.300 de comune.

"Solicitarea noastră către Guvern este sintetizată într-o singură chestiune: să respecte Constituția României atunci când legiferează. Semnificația grevei de avertisment este faptul că noi respectăm legea și greva propriu-zisă nu poate fi declanșată decât după ce am parcurs în prealabil etapa grevei de avertisment de două ore, pe care noi am programat-o marțea viitoare, în aceeași perioadă de timp în care peste 500 de primari din comunele României se vor afla în Adunarea Generală a Asociației Comunelor, la Palatul Parlamentului, față în față cu premierul Bolojan și cu membrii Guvernului.

Ne vom uita unii la alții, ca să zic așa, noi, în transmisiunea directă de acolo, dânșii vor avea oportunitate să ne vadă pe videoproiector și așteptăm cu mare interes să ne spună Ilie Bolojan dacă înțelege să respecte Constituția României sau nu.

Când vorbesc despre respectarea constituției, mă refer la câteva măsuri care sunt prevăzute în proiectul de lege pe care e pregătit Ilie Bolojan să-și asume răspunderea în Parlament sau ordonanțe de urgență, cum va dori și prin care se petrec niște încălcări flagrante ale Constituției României, în ceea ce privește statutul funcționarului public, în ceea ce privește discriminarea personalului și, în ultimă instanță, a cetățenilor din comunitățile mai sărace în raport cu cetățenii din comunitățile mai îndestulate - dacă putem vorbi de sărăcie și îndestulare, atunci când cântărim impozitele și taxele locale colectate de la cetățeni.", a declarat Dan Cârlan.