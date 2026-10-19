Kelemen Hunor spune că „nu poți să-l bănuiești de răutate pe Nicușor Dan”. „Are un anumit ritm, care pentru unii e mai încet”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Nicuşor Dan, este ”absolut imun la presiune”. FOTO: Administrația Prezidențială

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara, la TVR1, despre președintele Nicușor Dan, că are „un anumit ritm, care pentru unii este mai încet”. „Nu poți să-l bănuiești de răutate”, a mai adăugat acesta.

El a mai spus că nu îl bănuieşte de „răutate” pe preşedintele Nicuşor Dan, arătând că modul în care acesta a acţionat în contextul crizei politice ţine de stilul acestuia de a aborda problemele.

„Când nu ești în pielea președintelui, e mai ușor să comentezi. Nu am toate elementele, ce s-a întâmplat, cum s-au întâmplat lucrurile. El are un anumit ritm, un ritm care pentru unii, sigur că este cam mai încet așa, unii așteaptă un alt ritm, dar, până la urmă, ce pot să vă spun? Pe Nicușor Dan nu poți să-l bănuiești de răutate. Că nu are un ritm așa rapid și așteaptă și gândește mult și deciziile sunt luate cum sunt luate, dar n-aș vrea să comentez”, a declarat Kelemen Hunor.

Cât despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan, președintele UDMR spune că este „una corectă”.

„Când avem nevoie să vorbim, vorbim. Când nu, nu. Deci e o relație foarte instituțională, o relație foarte corectă. Dincolo de faptul că ne cunoaștem de ceva vreme, dar asta nu are nicio importanță. Important este că dacă are ceva de spus, mă sună, dacă am ceva de spus, sun. Dacă nu răspunde, mă sună înapoi, când poate. Când e nevoie. Deci nu vorbim zilnic, nu vorbim nu știu de câte ori, dar când e nevoie de fiecare dată, găsim unul pe celălalt”, a mai adăugat acesta.

Totodată, liderul UDMR consideră că Nicușor Dan face față presiunilor și subliniază că președintele trebuie să își păstreze direcția, fără să se lase influențat de reacțiile publice sau de presiunile politice.

„Face faţă, în sensul că nu cedează la presiuni şi preşedintele nici nu trebuie să cedeze la presiuni, el trebuie să fie aproape imun la presiuni, fiindcă în politică există presiuni de fiecare dată, indiferent cine e preşedinte, dar preşedintele nu trebuie să cedeze la presiuni, el trebuie să ştie care e direcţia, unde vrea să ajungă şi să ţină de acea direcţie, de aia e preşedinte, nu să se uite la comentarii şi la likeuri şi la presiuni fiindcă atunci schimbă direcţia în fiecare săptămână, în fiecare zi, în fiecare oră. Nu se poate să cedezi la presiuni!”, a mai subliniat Kelemen Hunor.