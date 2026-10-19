Kelemen Hunor declară că trebuie indexate pensiile şi salariile. Liderul UDMR susţine un ajutor pentru familiile cu venituri mici

Kelemen Hunor declară că trebuie indexate pensiile şi salariile. Foto: Hepta

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că în 2027 trebuie indexate atât pensiile, cât şi salariile din sistemul public, deoarece inflaţia din 2025 şi 2026 a erodat puterea de cumpărare. Kelemen Hunor a subliniat însă că decizia indexării aparţine Guvernului.



"Asta înseamnă un impact de 10-11 miliarde de lei anul viitor. Dacă nu majorezi, sigur că nu există acest impact, dar asta trebuie să decidă Guvernul. Acum, mingea este pe terenul lor. La pensii, la fel, trebuie crescute, trebuie indexate pensiile cu inflaţia din 2025, fiindcă inflaţia din 2025, din 2026 oricum a erodat puterea de cumpărare foarte mult. Dar este decizia premierului şi Guvernului", a transmis liderul UDMR, luni, în cadrul unei conferinţe de presă, la Palatul Parlamentului, scrie Agerpres.



El a pledat şi pentru acordarea unui ajutor în cazul familiilor cu venituri mici, mai ales în contextul apropierii sezonului rece.



"Trebuie să fie Guvernul pregătit să dea un ajutor pentru acele familii unde venitul pe familie este... Şi aici trebuie stabilit plafonul, nu vreau să stabilesc eu plafonul, dar cum preţurile la energie şi la electricitate şi la gaz cresc, trebuie să dai un ajutor acelor oameni care au un venit mic pe familie. Că e 3.500, 4.000, 4.500, 5.000... Nu vreau să intru în aceste detalii, dar Guvernul de aceea are şi aparat de specialitate să stabilească toate aceste detalii. Dar trebuie să dai o mână de ajutor. Nu se poate altfel", a spus el.



Pe de altă parte, Kelemen Hunor a atras atenţia asupra faptului că discrepanţele dintre salariaţi se vor menţine, chiar şi în cazul indexării. În acest sens, şi-a exprimat regretul legat de faptul că, potrivit programului de guvernare, noua lege a salarizării ar urma să fie amânată pentru anul viitor.



"Noi considerăm că ar fi fost bine, şi ar fi bine şi astăzi, înainte de bugetul pe 2027, să avem această lege. Ei au prevăzut în programul de guvernare - şi asta este responsabilitatea lor, până la urmă - că vor analiza. Vor să ajungă la un acord cu sindicatele şi anul viitor vor veni cu aceasta", a mai spus liderul UDMR.



În ce priveşte reorganizarea administrativ-teritorială, Kelemen Hunor a precizat că este necesară o reformă, însă aceasta trebuie "făcută cu cap", nu "statistic-matematic". Potrivit acestuia, trebuie respectate condiţiile geografice, modul de organizare a satelor, comunelor şi oraşelor mici.



"Trebuie sa ţii cont de toate realităţile din teren. Dintr-un birou nu poţi să tragi o linie, că trebuie să fie minim 5.000 de locuitori. Comunitatea maghiară trăieşte în situaţii extrem de diferite. Din Secuime până în Maramureş şi din Bacău până în Braşov, situaţiile sunt extrem de diferite. Când vorbim de reformă administrativă, problema este a serviciilor, în primul rând. Şi sigur, aşa cum scrie în carta administrativă şi în alte documente internaţionale, o reformă administrativă nu trebuie să schimbe raportul etnic într-o localitate. Chiar interzice schimbarea raportului etnic prin reformă administrativă", a menţionat el.