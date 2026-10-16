Nicușor Dan e optimist că Guvernul Niculescu va trece de Parlament: „Sunt bucuros că există acorduri între prim-ministru și partide”

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Nicușor Dan a declarat vineri că există „șanse foarte mari” ca Guvernul Luca Niculescu să primească votul de învestitură din partea Parlamentului. Președintele României a spus că este „bucuros” că între premierul desemnat și partide există acorduri pe „chestiuni de bun-simț” care asigură că acest guvern va fi unul stabil. Întrebat dacă este mulțumit de rezultatul negocierilor, Nicușor Dan a spus că nu el trebuie să fie mulțumit. „Sper să nu fie nevoie să îi critic”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan a spus că acordurile între partide și prim-ministrul desemnat Luca Niculescu asigură faptul că acest guvern va fi unul stabil „pe o perioadă semnificativă” de timp.

„Eu sunt bucuros că există acorduri între prim-ministru și partide. Aceste acorduri prevăd o stabilitate de care România are nevoie pentru rectificare, care e urgența, pentru bugetul pe anul viitor și pe chestiuni de bun simț care asigură stabilitatea guvrnării pe o perioadă semnificativă din momentul acesta. E o așteptare pe care românii o avea și eu sunt bucuros că devine realitate. Evident că m-aș fi bucurat să devină realitate acum patru-cinci luni”, a spus președintele.

Șeful statului a adăugat că în opinia sa „sunt șanse foarte mari ca acest Guvern să treacă”.

Întrebat dacă este mulțumit de rezultatul negocierilor purtate de premierul desemnat Luca Niculescu, Nicușor Dan a răspuns:

„Nu trebuie să fiu eu mulțumit. Suntem într-o democrație. În democrație, oamenii votează partide și partidele prin votul lor în Parlament numesc guvern. Mai departe, pe măsurile lui, o să încerc să colaborăm instituțional și sper să nu fie nevoie să îi critic”.

La finalul negocierilor cu liderii partidelor, PSD a decis să intre cu 12 miniștri în Guvernul Luca Niculescu. Premierul desemnat a depus lista de miniștri și programul de guvernare joi în Parlament, iar votul de învestitură va fi dat săptămâna viitoare, marți.

USR a anunțat că va vota împotriva Guvernului Niculescu. PNL va decide sâmbătă dacă va vota pentru sau împotriva Guvernului Luca Niculescu. Ilie Bolojan a anunțat că el va propune un vot pentru învestitură „de necesitate”, deoarece România nu își mai permite ca această criză politică să se prelungească.