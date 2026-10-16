Ilie Bolojan cere PNL să voteze Guvernul Luca Niculescu. „E o chestiune de responsabilitate pentru țara asta”

Ședința BPN a PNL va avea loc sâmbătă. Foto: Inquam Photos/Alexandru Nechez

Ilie Bolojan a anunțat vineri, la Digi24, că va cere PNL să voteze pentru învestirea Guvernului Niculescu săptămâna viitoare în Parlament. Președintele liberalilor a spus că decizia finală va fi luată sâmbătă de conducerea partidului. Bolojan a adăugat că un vot pentru acest guvern majoritar PSD ar fi o decizie „responsabilă”, deoarece România nu își mai poate permite prelungirea crizei politice. Premierul interimar a avertizat, de asemenea, că în lipsa unui guvern cu puteri depline, servicii de bază din țară nu vor mai putea funcționa.

Președintele PNL a declarat că va recomanda Biroului Politic Național (BPN) al partidului, care se va reuni sâmbătă în ședință, să voteze pentru învestirea Guvernului Niculescu nu pentru că l-ar susține politic, ci „de necesitate.

„PNL ar putea să voteze acest guvern, dar asta vom decide mâine. Trebuie să analizăm de unde plecăm. Suntem după o criză prelungită, de peste cinci luni, de când în mod iresponsabil PSD, cu sprijinul AUR, au demis guvernul pe care l-am condus. (...) Neavând o soluție, lucrurile s-au lungit foarte mult. (...) Atunci când am discutat public de propunerea pe care o voi face PNL de a da un vot de învestire, nu va fi un vot politic, m-am gândit la aceste aspecte care sunt necesare pentru funcționarea de bază”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că nu frica de anticipate l-a făcut să decidă să recomande liberalilor să voteze pentru Guvernul Niculescu: „Nu noi trebuie să ne facem griji pe tema asta, e o problemă de responsabilitate pentru țara asta”.

Președintele PNL a admis și faptul că acest vot îl va costa politic. „Știu că atunci când decizi un lucru te poate costa politic. Știu că poate să însemne un cost politic. Dar între responsabilitate și un calcul de procente am ales„ responsabilitatea”, a spus el.

Bolojan avertizează: E nevoie de rectificare

Premierul demis a declarat că a făcut „maxim posibil în condițiile date” în cele cinci luni de interimat, dar un guvern nu puteri limitate nu poate adopta măsuri esențiale pentru funcționarea statului român. Ilie Bolojan a afirmat că rectificarea bugetară nu mai poate aștepta.

„Dacă nu avem un guvern intrăm în niște complicații foarte mari, servicii publice de bază nu vor mai putea funcționa dacă nu li se alocă fondurile necesare, avem nevoie de contractarea de credite de pe piețele internaționale, trebuie să pregătim bugetul pentru 202, un guvern ca cel pe care îl conduc eu acum nu poate să facă asta”, a spus Bolojan.

Premierul a atras atenția că situația este deosebit de gravă în sistemul de sănătate. Fără să-l numească pe fostul ministru al Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, acesta a acuzat că spitale strategice din România au fost subfinanțate „fie cu premeditare, fie din incompetență”.

„Noi am relocat banii de la alte programe ca să asigurăm funcționarea, dar nu mai există capacitate. E nevoie de rectificare. Gândiți-vă ce se întâmplă dacă mâine avem un accident și nu ajung ambulanțele pentru că n-au motorină. Putem ajunge într-un astfel de scenariu dacă nu se face rectificarea bugetară”, a avertizat Bolojan.

Tensiuni în PNL

Mai mulți lideri ai partidului se opun votării Guvernului Niculescu. Ei critică lista miniștrilor propuși de PSD și avertizează că liberalii nu ar trebui să susțină un guvern din care fac parte miniștri social-democrați.

„Revolta e mare”, a transmis prefectul PNL de Arad, Mihai Pașca, care le-a cerut colegilor să voteze împotrivă.

Un mesaj similar a fost transmis și de liderul PNL Vrancea, deputatul Dragoș Ciobotaru, care a anunțat inițial pe Facebook că nu va vota Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, devenind primul lider de filială liberală care își declară public opoziția față de noul Executiv.

O poziție similară a fost exprimată și de deputatul PNL Adrian Cozma, care a criticat la Antena 3 CNN lista de miniștri propusă de PSD și a anunțat că nu va vota Guvernul Niculescu.

Un apel către liberali să nu susțină Guvernul Niculescu a lansat și de liberalul Mihai Pașca, care i-a cerut președintelui partidului, Ilie Bolojan, să respingă actuala formulă de guvernare.

În timp ce mai mulți liberali și-au exprimat public opoziția față de Guvernul Niculescu, alți lideri de filiale spun că vor lua o decizie după consultări cu colegii din partid.

La finalul negocierilor cu liderii partidelor, PSD a decis să intre cu 12 miniștri în Guvernul Luca Niculescu. Premierul desemnat a depus lista de miniștri și programul de guvernare joi în Parlament, iar votul de învestitură va fi dat săptămâna viitoare, marți. USR a anunțat că va vota împotriva Guvernului Niculescu.