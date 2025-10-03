Kelemen Hunor: „Sunt convins că PSD-ul are tot interesul să preia guvernarea din 2027, că ei au vrut rotativa”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la Europa FM, că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027 deoarece este în interesul PSD. Liderul formațiunii maghiare este convins, de asemenea, că președintele Nicușor Dan nu se va opune, ci îl va desemna pe cel propus de PSD pentru funcția de prim-ministru.

Kelemen Hunor a fost întrebat în emisiunea „Piața Victoriei” de la Europa FM dacă rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, așa cum au stabilit cele patru partide din Coaliție în programul de guvernare pe care l-au semnat.

„Da, da, sunt convins că PSD-ul are tot interesul să preia guvernarea din 2027, că ei au vrut rotativa. Asta, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vrei să conduci guvernul, nu pleci de la guvernare, că după aceea e posibil să nu mai fie posibilă reîntoarcerea”, a spus președintele UDMR.

Liderul formațiunii maghiare a precizat că Nicușor Dan nu se va opune rotativei.

„Va desemna pe cel care va fi propus de PSD. Vă daţi seama că, dacă am ajuns până în 2027 cu această coaliţie, nu ne împiedicăm în 2027. Nu ştiu ce se va întâmpla până atunci, nu e treaba mea. PSD-ul se pregăteşte de congres, de alegeri. E treaba lor. Ar fi o greşeală să mă pronunţ eu ce e de făcut. Ei ştiu mai bine. Dar sunt convins că cel care va fi nominalizat de PSD în 2027 va fi desemnat”, a explicat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a comentat și speculațiile că Ilie Bolojan începe să devină un rival pentru Nicușor Dan, precizând că „Ilie Bolojan este preocupat de dimineaţă până seara de guvernare şi e un stahanovist”.

„Uzura e pe măsură, deci nu e o perioadă uşoară. El şi-a asumat acest lucru, e un pariu riscant. Dacă reuşeşte cu acest pariu, atunci înseamnă că a reuşit şi România. Dar, deocamdată, încă nu am făcut reforme. Haideţi să fim foarte sinceri şi serioşi. Reforme substanţiale. Reforme adevărate, prin care se schimbă ceva”, a subliniat Kelemen Hunor.