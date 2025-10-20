Kelemen Hunor vrea să se facă referendum privind vârsta de pensionare a magistraţilor: „Ar închide acest subiect”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. FOTO: Hepta

Guvernul ar trebui să reia procedura pentru proiectul privind pensiile magistraţilor, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă că ar organiza un referendum pe tema vârstei de pensionare.

"Am văzut decizia CCR prin care ei au declarat neconstituţională legea privind pensiile magistraţilor pe motive extrinseci, deci nu pe conţinut, ci pe procedură. Dacă motivarea deciziei va confirma acest lucru, atunci, din punctul meu de vedere, trebuie să facem două lucruri: Guvernul şi coaliţia, dar în primul rând Guvernul, trebuie să reia procedura, să trimită proiectul de lege, aşa cum a fost adoptat, în Camera Deputaţilor şi Senat la şedinţa reunită. (...) Să aşteptăm 30 de zile şi după aceea să reluăm procedura de angajare a răspunderii şi exact cu acelaşi conţinut să trecem prin Parlament încă o dată legea (...). Acesta e primul lucru care trebuie făcut", a declarat liderul UDMR pentru AGERPRES.

În opinia lui Kelemen Hunor, un referendum ar închide acest subiect.

"Şi a doua chestiune ce aş face eu - aş organiza un referendum cu următoarea întrebare: 'Sunteţi de acord ca vârsta de pensionare să fie uniformă pentru fiecare cetăţean? Da/Nu'. Şi sunt convins că 90% dintre oameni s-ar prezenta la vot şi ar vota să fie vârsta de pensionare aceeaşi pentru fiecare om, indiferent dacă este în armată, în magistratură sau în poliţie. Deci eu aş face acest referendum ca să închidem pentru mult timp de aici înainte acest subiect", a transmis preşedintele UDMR.

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor.

La rândul său, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul pe care îl conduce va propune un referendum pentru modificarea Constituției, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, judecătorii CCR au respins în totalitate legea care prevedea reforma pensiilor speciale. Conform surselor citate, decizia a fost luată pe formă, din cauza lipsei avizului CSM. Votul în CCR a fost de 5/4 pentru admiterea sesizării instanței supreme, au declarat sursele.