Lavinia Şandru a fost prezentă la concertul Cenaclu Flacăra: România adevărată iubeşte şi nu uită

"Cenaclul Flacăra nu e doar un concert. E o reîntoarcere la o Românie care simțea. Care spera. Care lupta cu versul și cu chitara. Am crescut cu poezia lui Adrian Păunescu și am avut onoarea să-i fiu colegă în Parlament. Nu l-am uitat. Nici pe el, nici pe artiștii care, în vremuri grele, ne-au dat curaj prin cântec. Cenaclul Flacăra înseamnă emoție vie. Înseamnă dragoste de țară, spusă cu voce tare. Și exact de asta avem nevoie și azi. Am fost la concert cu inima plină. Și am plecat cu lacrimi, dar și cu speranță. România adevărată nu e rece, nu e cinică, nu e tăcută. România adevărată plânge, iubește și nu uită. Dacă și tu ai crescut cu Cenaclul Flacăra, dă mai departe acest mesaj! Ca să nu uităm cine suntem", este mesajul integral transmis de candidata PUSL la alegerile prezidenţiale, pe pagina sa de Facebook.