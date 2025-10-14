Lia Olguța Vasilescu îl critică pe Ilie Bolojan: “A avut foarte multe scăpări pe ordonanțele de urgență” FOTO: Hepta

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a criticat miercuri seara, la Antena 3CNN, modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat ordonanțele de urgență care limitează cheltuielile și blochează reparațiile pentru primării și consiliile județene.

Întrebată dacă mai are încredere în Ilie Bolojan, Lia Olguța Vasilescu a răspuns că are încredere doar în “primarul” Ilie Bolojan, dar a sugerat că nu mai are încredere în “premierul” Ilie Bolojan.

Ea a spus despre premierul Ilie Bolojan că “a avut foarte multe scăpări pe ordonanțele de urgență care privesc administrația publică locală”.

Cea mai importantă ordonanță care a trezit nemulțumiri în rândul primarilor este OUG 32, despre care Lia Olguța Vasilescu a spus că așteaptă să vadă miercuri textul modificării ei, în urma unei noi ședințe a coaliției, urmând ca în ședința de Guvern de joi să fie adoptată o nouă formă.

Criticile primarului Craiovei s-au îndreptat și către ministrul condus de Alexandru Nazare: “Nu am încredere în general în ceea ce se lucrează și mai ales la Ministerul de Finanțe pentru că am fost foarte crunt loviți în această ultimă perioadă, în această lună de zile și unele dintre ordinele de ministru nu le-am văzut decât în momentul publicării în Monitorul Oficial. Nu am putut să reacționăm. Nu înțeleg de ce legea pentru unii este obligatorie, pentru alții facultativă”.

"Mai am încredere doar în primarul Ilie Bolojan"

Întrebată în continuare dacă mai are încredere în premierul Ilie Bolojan, Lia Olguța Vasilescu a răspuns:

“Ce înseamnă să am încredere în premierul Bolojan? Eu cred că am răspuns la întrebare, în sensul că am avut încredere în el ca și primar, în mod normal nu ar fi trebuit să facă astfel de confuzții, în mod normal nua ar fi trebuit să vedem într-o ordonanță de urgență o amendă aplicată primarului, de exemplu, ca și conducător de instituție în valoare de 100.000 de lei, cum a apărut în Ordonanța 38, pentru termene pentru care noi nu o să fim în stare să le respectăm cum le dă ordonanța respectivă, e vorba de retrocedări. Un primar de comună nu câștigă acești bani într-un mandat. Cum să scapi așa ceva într-o ședință de guvern?!”, a răspuns Olguța Vasilescu.

Întrebată cum a fost posibil ca Ilie Bolojan, ca fost primar, să fie de acord cu această ordonanță, Lia Olguța Vasilescu a răspuns:

“Ordonanța a fost redactată de Ministerul de Finanțe și a fost citită pe bandă de ministrul de Finanțe în timpul ședinței de Guvern. Dacă aș fi auzit că se interzic reparațiile și că nu se face o distincție între administrația publșică locală și cea centrală mi-aș fi dat seama imediat. Poate starea de oboseală, poate starea l-a împiedicat să fie atent”.

Totodată, Lia Olguța Vasilescu a spus că “am avut o întregă nebunie după apariția Ordonanței 52 pentru că în ministere nu se înțelege reparațiile sau serviciile în administrația publică locală”.