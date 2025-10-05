Lideri PSD critică achiziţia de Dustere de la Guvern şi îl acuză pe şeful Cancelariei: Ca să fenteze legea, a luat autoutilitare

Adrian Câciu, fost ministru de Finanţe şi Mihai Alexandru Ghigiu, deputat PSD. Sursa foto: Facebook / Adrian Câciu & Mihai Alexandru Ghigiu

Fostul ministru al Finanţelor și al Investițiilor Europene, Adrian Câciu şi deputatul PSD, Mihai Alexandru Ghigiu, au criticat duminică achiziţia celor 17 maşini Dacia Duster de la Guvern. "Este ilegală toată achiziţia făcută de Cancelarie", a subliniat Adrian Câciu şi a spus că ar trebui să restituie cele 17 maşini Dacia Duster. Oficialul l-a atacat pe şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, despre care a spus: "Din ciclul: «Când ești prost de mic, când ești mare, doar te joci. Dar tot mic și prost rămâi!»". Iar deputatul PSD, Mihai Ghigiu a spus: "Ăsta e nivelul de reformă: artificii juridice pentru mașini, ospătarii, apa de la Guvern și concedieri colective fără noimă".

Adrian Câciu: "Autoutilitara este, prin definiție, un mijloc de transport marfă"

Contractul de leasing operațional cu Grupul Dacia-Renault pentru cele 17 mașini noi, aflate în garanție, are un cost de 80 de mii de lei/lună, s-a menţionat într-un comunicat al Cancelariei premierului Ilie Bolojan.

"Cancelaria talcioc? Sau cum să fentezi legea prin aducerea în ridicol a unei instituții de rang înalt. Din ciclul: «Când ești prost de mic, când ești mare, doar te joci. Dar tot mic și prost rămâi!» Autoutilitara este, prin definiție, un mijloc de transport marfă. Ca să fenteze legea, șeful cancelariei nu a luat autoturisme. A luat autoutilitare că, deh, legea nu are interdicție pentru ele... Păi nu prevede legea interdicție pentru autoutilitare, dar nici banii nu se pot cheltui pe ele dacă nu transporți marfa. Nici benzină nu ai voie să o decontezi. Nici asigurări și nici nimic. Ori, Cancelaria Prim-Ministrului nu are ca obiect de activitate transportul de mărfuri. Punct!", a scris fostul ministru de Finanţe duminică după-amiaza, într-un mesaj făcut public pe contul său oficial de Facebook.

Ulterior, Adrian Câciu a mai făcut următoarele precizări: "Și a venit «deșteptul-șef». Și a găsit el «șmecheria». «Băi», a zis el, "legea interzice autoturismele, dar nu şi autoutilitarele»... :)). Păi normal, deșteptule, că doar nu cari ceapă la Guvern. Și nici Lagavulin. De ce nu oi fi luat tu niște tiruri, nu te înțeleg... măcar să o faci lată până la capăt! Sau, mai știi, vrea nea Jurca să care baxuri de vin şi nu are cu ce, și îi trebuie 17 autoutilitare? Dar și aşa, tot are nevoie de facturi, avize de însoțire a mărfii, note de intrare-recepție, bonuri de consum, mă rog, un biblioraft de documente.. :)). Concluzie: a vrut să ocolească legea în vigoare, dar a încălcat alte legi.

Iar Curtea de Conturi trebuie să impute acești bani și mă refer la toți banii, inclusiv banii de benzină. Mai mult decât atât, autoutilitarele respective nu intră pe cota de combustibil. Aceea este alocată pentru autoturisme... :))). Intrând acum un pic în istoric. Că e bun pentru partea de moralitate, dar și de efect financiar... Când eram ministru de finanțe am inițiat OUG 34/2023 şi am interzis achiziţia, dar și leasingul pentru autoturisme. Veneam după un deficit pe cash de 5,7% din PIB şi un ESA de 6,3%.

Aveam probleme pe partea deficit, ne propusesem să închidem 2023 la 4,4%, dar, din start, în 20 decembrie 2022, Parlamentul României adoptase o lege (Legea 370), la o zi după ce adoptasem legea bugetului (Legea 368), care reducea veniturile bugetului general consolidat cu circa 10 miliarde lei fața de legea bugetului (prin prorogari de termene la celebra OG16/2022). A fost celebră perioada, s-a suprapus și peste celebra rotație a premierilor, dar şi peste demiterea șefilor ANAF şi Vamă sau peste dorința unora de a nu mai trage la fel în domeniul colectării".

Adrian Câciu: "Cancelaria prim-ministrului ar trebui să denunţe contractul şi să dea maşinile înapoi"

Fostul ministru al Finanţelor și al Investițiilor Europene şi-a încheiat postarea de pe Facebook cu patru concluzii. "Este ilegală toată achiziţia făcută de Cancelarie", a subliniat Adrian Câciu şi a spus că ar trebui să restituie cele 17 maşini Dacia Duster.

"Cert este că, era evident că nu se atingea ținta de 4,4% din PIB. Daca nu s-ar fi luat măsuri, deficitul era prognozat a fi 6,8-7,4%. S-a închis în 5,7% pe cash si 6,6% pe ESA.

Pentru că au fost mai mulți de "Jurca» care s-au crezut mai deștepți decat legea și au ocolit, atât OUG 34/2023(data în mai 2023) dar și legea 296/2023 (dată în octombrie 2023).

Și tot așa, «deștepti» peste «deștepti», deși s-au dat ordonanțe fără număr, au ocolit prevederile respective și am ajuns la un deficit de 8,65% pe cash și 9,3% pe ESA în 2024.

Și iar s-a dat OUG pentru 2025. OUG 154/2024. Care a păstrat interdicţiile. Pâna a venit «deșteptul» care le-a «șmecherit»...

Mă rog, să concluzionez:

a. Mi se pare aberant să zici că aplici măsurile de reducere a deficitului, dar tu să le creşti.

b. Este ilegală toată achiziţia făcută de Cancelarie, dar şi orice decont făcut de Guvern pe acele autoutilitare.

c. Cancelaria prim-ministrului ar trebui să denunţe contractul şi să dea maşinile înapoi.

d. Dacă nu are maşini, să ceară ANAF să îi găsească la confiscări (e plin parcul auto). Dacă vrea maşini să facă comodat la RAPPS, dar să se încadreze în cota de combusitibil a SGG.

Înca una, pe care aștept să o dezvolte influenkerii care zic că dau sfaturi Guvernului: rata la Duster-urile astea nu vi se pare că e cât una la un Range Rover din ăla sport/lux/premium?", a mai transmis fostul ministru de Finanţe pe Facebook.

Mihai Ghigiu: "Se deschide un nou capitol: «Reforma Pick-up»"

"România are nevoie de eficientizarea și profesionalizarea aparatului de stat, iar guvernul Bolojan ne oferă încă un spectacol grotesc. După valuri de reforme bine gândite — ospătarii și apa de la guvern — se deschide un nou capitol: «Reforma Pick-up». Guvernul a semnat un contract de leasing pentru 17 Duster pick-up, ocolind cu grație prevederile OUG 156/2024 și OUG 34/2023, care interzic explicit astfel de achiziții. Prin «reinterpretarea» legii, modificarea peste noapte a regulamentelor și inventarea unei nevoi pentru o instituție care nici măcar nu are atribuții de transport marfă.

Ăsta e nivelul de reformă: artificii juridice pentru mașini, ospătarii, apa de la Guvern și concedieri colective fără noimă. În loc să reformeze cu adevărat, aceștia fentează legislația și numesc asta «responsabilitate bugetară». Să păstrez comparațiile ușor de înțeles pentru un anumit gen de reformatori: este ca și cum ai vopsi o bancă din parc care este putrezită.

România are nevoie de reforme instituționale reale, de comasarea structurilor redundante, de eficientizarea resurselor și de profesionalizarea administrației. De aceea, am depus, încă din luna aprilie, un proiect de lege care propune exact asta: unificarea a trei instituții — Institutul Național de Administrație, Institutul Diplomatic Român și Institutul European din România — împreună cu preluarea atribuțiilor de formare de la alte trei instituții publice. Rezultatul? Institutul Național de Formare în Sectorul Public, o instituție strategică menită să asigure o formare coerentă, continuă și de calitate pentru sectorul public, dar și cercetări și expertiză pentru diferite instituții centrale. Pe tot parcursul procesului legislativ, colegii de la PNL și USR au votat de fiecare dată împotriva proiectului de lege.

Vorbim despre economii reale de resurse, despre eliminarea suprapunerilor, coerență și despre profesionalizarea sistemică a aparatului de stat. Vorbim despre o instituție care să acopere toate domeniile cheie: guvernanță, afaceri europene, relații internaționale, diplomație, finanțe publice sau fiscalitate. Asta înseamnă reformă: gândire strategică, viziune pe termen lung și implementare coerentă, nu fente pentru autovehicule.

Diferența dintre noi și ei este dramatică. Ei modifică peste noapte regulamente pentru a aduce 17 mașini și numesc asta «reformă». Noi propunem restructurarea instituțională a statului român. Ei creează panică prin concedieri haotice, noi oferim o viziune clară de eficientizare. Ei demonstrează ipocrizie, noi propunem soluții bazate pe analize și competență", a scris Mihai Alexandru Ghigiu azi, într-o postare pe Facebook.