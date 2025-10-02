Sindicaliștii de la Guvern îl acuză pe Mihai Jurca că a cumpărat 17 mașini noi pentru consilierii de stat deși este „austeritate”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl acuză pe Mihai Jurca că a achiziționat ilegal mașini pentru consilierii de stat.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl acuză pe șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, că a semnat un contract de leasing pentru 17 mașini ce ar urma să fie folosite de consilierii de stat, în condițiile în care Executivul adoptă măsuri de austeritate. Sindicaliștii susțin că, potrivit legii, Jurca nu avea dreptul să facă această achiziție și că s-a folosit de un artificiu pentru a „fenta” legea. Amintim că premierul Ilie Bolojan vrea să concedieze 30% dintre angajații Guvernului, măsură denunțată ca abuzivă de sindicaliști.

Sindicaliștii se referă la Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, cu apelativul „magicianul”, într-un comunicat de presă. Aceștia susțin că a transformat Cancelaria într-un „un laborator de fente legale, un spațiu unde ordonanțele de Guvern nu se aplică, ci se ocolesc cu zâmbetul pe buze”.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului susține că în parcarea Palatului Victoria au apărut 17 mașini, care ar fi fost achiziționate în leasing printr-un artificiu legal.

„În timp ce Guvernul vorbește public despre responsabilitate bugetară și limite în cheltuirea banului public, Cancelaria Prim-ministrului transmite un mesaj toxic: legile sunt pentru fraieri, iar cine are putere găsește mereu portițe.

Deși O.U.G. nr. 156/2024 și O.U.G. nr. 34/2023 interzic expres achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice, Mihai Jurca a încheiat un contract de leasing operațional pentru nu mai puțin de 17 Duster pick-up, parcă pregătite pentru un mini-RAAPPS personal, varianta Oradea-Victoria.

Soluția găsită este una cinică: folosirea legislației RAR pentru a „reinterpreta” interdicția și pentru a aduce, pentru trei luni cât mai avem până la sfârșitul anului, vehiculele în curtea Guvernului, mascând o achiziție interzisă de legiuitor”, se arată în comunicatul citat

Sindicaliștii continuă:

„Gravitatea nu stă doar în fenta birocratică, ci și în faptul că, potrivit hotărârii de Guvern care îi reglementează funcționarea, Cancelaria Prim-ministrului nu are atribuții de transport marfă. În mod normal, orice achiziție de vehicule se face după definirea clară a necesităților instituției: ce se transportă, unde, cu ce frecvență, pentru ce scopuri. Cancelaria nu este companie de logistică, ci structura care sprijină activitatea prim-ministrului.

Și mai grav, Mihai Jurcă a încălcat și art. 5 alin. (3) din OUG nr. 80/2001, pentru simplul motiv că instituția pe care o conduce nu are parc auto propriu, prevăzut printr-o hotărâre de Guvern. Practic, a creat din pix o nevoie, a inventat o justificare și a împins o achiziție care nu are nici fundament instituțional.”

Angajații din Guvern susțin că Mihai Jurca nu ar fi la „prima acrobație administrativă”.

„Tot ce a reușit șeful Cancelariei a fost să modifice peste noapte Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cancelariei Prim-ministrului, ca să creeze o aparență de legalitate privind parcul auto. Un ordin intern al șefului Cancelariei nu poate „bate” o lege și nu poate rescrie ordonanțe de urgență. România nu este moșia lui Mihai Jurcă și nici terenul de experiment al rețelei politice a lui Ilie-Gavril Bolojan.

Cine-l cunoaște știe că nu e prima „acrobație administrativă”. Elev disciplinat al „școlii Bolojan”, adus la București direct din Oradea, Mihai Jurca aplică aceeași rețetă: banul public e elastic, legea e opțională, iar instituția devine jucăria celor puțini și puternici”, se arată în comunicatul citat.

Sindicaliștii semnalează o dublă măsură din partea Guvernului, care anunță măsuri de austeritate, inclusiv concedieri din rândul angajaților Guvernului, în timp ce ia astfel de decizii.

„Pericolul este imens: dacă la vârful Cancelariei se transmite semnalul că legea poate fi fentată după bunul plac, ce va mai împiedica alte instituții să procedeze la fel? Ce le mai putem cere instituțiilor din teritoriu, când însuși omul de la vârful Guvernului demonstrează că legea e un obstacol care se rezolvă cu un „ordin de șef”? Ce mai înseamnă disciplina financiară, transparența și respectul față de legi, dacă însuși omul prim-ministrului își permite să facă artificii pentru a aduce 17 mașini în curtea Guvernului?

Și ca spectacolul să fie complet, Mihai Jurca, deși are atribuții clare și instituții în coordonare, iese mereu în fața presei în rol de „administrator” providențial, care se luptă cu șoferii și chelnerii, găsind soluții administrative „miraculoase”. În realitate, tot ce demonstrează este o apetență pentru circ mediatic și improvizații birocratice, în timp ce legile sunt călcate în picioare.

Morala este una amar-ironică: dacă n-ai parc auto, fă-ți unul; dacă legea te oprește, schimb-o din pix; dacă presa întreabă, joacă rolul administratorului de serviciu care se luptă cu chelnerii și șoferii”, potrivit comunicatului citat.

Sindicaliștii susțin că se tem că și în cazul restructurărilor care îi vizează, șeful Cancelariei prim-ministrului va „apela la un circ administrativ unde drepturile angajaților se vor topi ca iepurii în pălăria sa de magician”.

Nu este prima dată când sindicaliștii fac acuzații grave la adresa lui Mihai Jurca. Sindicatul angajaților de la Guvern a acuzat public că șeful Cancelariei prim-ministrului Ilie Bolojan a cerut o „listă neagră” cu numele celor care au participat la un protest spontan în Piața Victoriei.