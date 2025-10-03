Mihai Jurca se plânge că e agresat pentru cele 17 maşini în leasing: "Nu mai agresaţi oamenii. Nu dau declaraţie, am dat comunicat"

Şeful cancelariei lui Bolojan, Mihai Jurca. Foto: Agerpres

Şeful cancelariei lui Bolojan, Mihai Jurda, le-a spus jurnaliştilor să "nu mai agreseze oameni", în contextul scandalului celor 17 maşini cumpărate pentru consilierii de stat, în plină austeritate. El susţine că este agresat, deoarece a dat deja "un comunicat de presă".

Mihai Jurca susţină că, pentru că Guvernul a renunțat la contractul cu RA-APPS și a cumpărat aceste 17 mașini duster prin leasing operațional, costul mașinilor a fost redus de 10 ori.

"„Aveam un contract cu RA-PPS pentru 30 de mașini cu șofer, iar primul lucru pe care l-am făcut a fost să reduc numărul la jumătate. În toată această perioadă, am căutat soluții astfel încât suma să fie cât mai mică. Nu vorbim despre un contract de vânzare-cumpărare, ci despre un leasing financiar", susţine Mihai Jurca.

Totuşi, el se plânge că este "agresat" de jurnalişti.

"Am o rugăminte. Am dat un comunicat de presă, vă rog nu agresaţi oamenii. Nu îi agresăm, vă întrebam despre nişte cheltuieli. Nu vă dau declaraţie de presă. Am dat un comunicat de presă, aveţi informaţiile acolo. Vă rog frumos", i-a spus Mihai Jurca reporterului Antena 3 CNN, Xenia Croitoru.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl acuză pe șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, că a semnat un contract de leasing pentru 17 mașini ce ar urma să fie folosite de consilierii de stat, în condițiile în care Executivul adoptă măsuri de austeritate.

Sindicaliștii susțin că, potrivit legii, Jurca nu avea dreptul să facă această achiziție și că s-a folosit de un artificiu pentru a "fenta" legea.