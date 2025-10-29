Liviu Negoiță, candidatul PUSL la Primăria București, cere ca terenul liber deţinut de Guvern, în oraş, să fie transferat la Capitală

Liviu Negoiță, candidatul PUSL la Primăria București, cere ca terenul liber deţinut de Guvern, în oraş, să fie transferat la Capitală. Foto: Agerpres

Liviu Negoiță, candidatul PUSL la Primăria Capitalei, a susţinut o conferinţă de presă, miercuri, în care a solicitat ca terenul liber din Bucureşti pe care îl deţine Guvernul să fie transferat în administraţia municipalității. "Nu putem fi ipocriţi şi să spunem că nu avem teren pentru parcări, pentru terenurile de joacă... Să ni se spună, pe fiecare minister în parte, ce teren deţin, în ce calitate, ce fac cu el", a afirmat Liviu Negoiță.

"Discutăm de un blocaj total în ceea ce înseamnă Capitala României. O să fac o interpelare cu adresă directă la domnul prim-ministru Bolojan, şi anume să spună bucureştenilor în ce procent deţine Guvernul României, prin intermediul ministerelor, teren în Capitală.

Din perioada în care am fost primar al Sectorului 3, 2004-2012, din informațiile mele, Guvernul deţine cam 70%. Un oraş care se sufocă, nu are parcuri, iar cele pe care le are sunt prost întreţinute.

Un oraş care nu poate să construiască şcoli, grădiniţe, creşe. Un oraş care se sufocă în trafic are un Guvern care deţine cam 70% din suprafaţa aceasta liberă, care ar fi domeniul public al statului şi care ar prinde foarte bine Bucureștiului să administreze acest teren. Forma juridică de transferare ar fi uşor de găsit, având în vedere că discutăm de statul român.

Nu putem fi ipocriţi şi să spunem că nu avem teren pentru parcări, pentru terenurile de joacă... Noi vrem să ni se spună, pe fiecare minister în parte, ce teren deţin, în ce calitate, ce fac cu el, pentru ca bucureştenii să se pronunţe în cunoştinţă de cauză.

În perioada 2021-2024, când a fost condusă Primăria de Nicușor Dan, s-au solicitat avize pentru toaletarea arborilor care prezintă pericole pentru date. Primăria Sectorului 5 a solicitat, în 2021, 325 de avize", a spus Liviu Negoiță.

Ce măsuri mai propune Liviu Negoiță

Într-o altă conferinţă de presă, susţinută în urmă cu două săptămâni, Liviu Negoiță a explicat că printre măsurile pe care le va propune se numără soluții pentru fluidizarea traficului și interzicerea unor practici care blochează orașul, pentru ca Bucureștiul să devină funcțional și accesibil pentru cetățeni.

Liviu Negoiță a mai precizat că experiența sa îl recomandă pentru funcția de primar. „Ceea ce m-a determinat să candidez este realitatea vizibilă tuturor: Bucureștiul are nevoie urgentă de o schimbare în calitatea clasei politice, pentru ca cetățenii să nu mai fie nevoiți să se confrunte cu decizii greșite sau abuzive la nivel local”, a mai spus Negoiță.