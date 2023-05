Lucian Bode, la deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova: "Va contribui la dezvoltarea economică pe ambele maluri ale Prutului"

Am făcut încă un pas important pentru a întări relația dintre România și Republica Moldova, prin deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei țării noastre cu Republica Moldova, a anunțat ministrul de Interne, Lucian Bode.

Sursa foto: Facebook/ Lucian Bode

"Am avut, astfel, onoarea să particip astăzi, alături de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, de doamna Ana Revenco, ministrul Afacerilor Interne din Republica Moldova și de doamna Lilia Dabija, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Guvernul de la Chișinău, la inaugurarea Punctului de Trecere a Frontierei Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova).", a transmis Lucian Bode.

"Începând de astăzi, noul punct de frontieră se alătură celor 6 puncte de trecere cu specific rutier deschise traficului internațional la frontiera României cu Republica Moldova. Sunt convins că acest punct va contribui la dezvoltarea economică pe ambele maluri ale Prutului, impulsionând și facilitând relațiile bilaterale dintre statele noastre.

În mai puțin de un an am reușit, printr-o bună cooperare și coordonare, să construim de la zero și să deschidem împreună acest punct de trecere a frontierei.

Avem un exemplu clar că autoritățile noastre pot depune eforturi substanțiale și pot identifica soluții într-un timp foarte scurt pentru fluidizarea traficului la frontiera comună cu Republica Moldova.

Citește și: Un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina va fi deschis la Sighetu Marmaţiei

Sunt încrezător că până în anul 2027 vom deschide mai multe puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova, pentru a asigura accesul acestei țări la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) în cele mai bune condiții de siguranță, atât din perspectiva realizării transportului, cât și din perspectiva verificărilor de securitate conform standardelor UE și Schengen.

Le mulțumesc tuturor celor implicați pentru excelenta colaborare și coordonare și le doresc cât mai multe proiecte implementate cu succes în beneficiul României și Republicii Moldova.", a mai spus ministrul de Interne.