Ludovic Orban: Cine blochează reforma în administrație? PSD. Încearcă să joace la două capete. Grindeanu e gelos pe cota lui Bolojan

Publicat la 22:25 15 Noi 2025

Ludovic Orban (centru) spune că Sorin Grindeanu (stânga) e gelos pe cota de încredere a lui Ilie Bolojan (dreapta). Foto: Hepta

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a acuzat sâmbătă, la Antena 3 CNN, PSD și pe liderul său, Sorin Grindeanu, că blochează reformele inițiate de cabinetul Bolojan în administrație și încearcă să tragă foloase electorale de pe urma subminării actualului premier.

Prezent la "Zona zero", Orban a opinat că, dacă PSD dorește, într-adevăr, să iasă de la guvernare, o poate face în mod transparent, părăsind coaliția și asumându-și consecințele politice pentru o astfel de decizie.

El a spus, pe de altă parte, că actuala majoritate guvernamentală trebuie să continue, pentru că altfel "toată lumea ar avea de pierdut".

Ludovic Orban: PSD blochează reforma administrației

Ludovic Orban: "Faptul că nu se adoptă toate pachetele legislative e mai puțin răspunderea premierului. Hai să analizăm foarte serios: de ce Curtea Constituțională întâi a întârziat o decizie și după aceea a decis că (legea pensiilor magistraților) e neconstituțională pe formă, nu pe fond?

Pentru că patru judecători numiți de PSD au votat în bloc, alături de un judecător numit de Klaus Iohannis, dar care vine tot din zona PSD. Au votat în bloc pentru neconstituționalitate, că n-avea aviz CSM. Hai să fim serioși! Ăsta e motivul?

Cine a venit cu ideea să se constituie grupuri de lucru în care să intre și CSM, și Înalta Curte de Casație și Justiție? Cumva Ilie Bolojan? (Sorin Grindeanu a avut această inițiativă, n.r.).

Cine blochează și blochează o soluție legată de restructurarea în administrație, de reducerile de personal absolut necesare, fără de care nu ne vom putea îndeplini angajamentele referitor la deficitul bugetar? Evident, PSD (...)

Eu nu zic că poate, în anumite situații, premierul Bolojan nu are flexibilitatea necesară, deși din toată comunicarea publică eu am văzut că există o anumită disponibilitate de a accepta soluții de compromis, ca să spun așa. De a accepta soluții care nu sunt strict voința sa ca și premier."

Andreea Dumitrache: "Deci acuzați PSD că se opune, chiar dacă premierul face pași în spate."

Ludovic Orban: "În mare parte, ăsta este adevărul. Dacă ne uităm la tot ce v-am spus, la cum s-a declarat neconstituționalitatea Legii pensiilor, la intervențiile actorilor politici și mai ales, la atitudinea generală pe care o are PSD, (vedem) în mod evident, că PSD încearcă să fie la putere, să aibă toate beneficiile de partid aflat la putere dar, în același timp, să joace în fața opiniei publice rolul de principal opozant, transformând efectiv partenerul de guvernare și premierul în funcție în ținta unor atacuri, de cele mai multe ori nejustificate, fără niciun fel de temei."

Ludovic Orban: Nu neg că unii din PSD și prietenii lor din PNL s-ar bucura dacă n-ar mai fi Bolojan la cârma guvernului

Andreea Dumitrache: "Ce ar trebui să se întâmple, dacă spuneți că guvernarea a arătat că nu poate așa? Cât mai stăm în această formulă? Sau cum vedeți rezolvarea?"

Ludovic Orban: "Eu cred că este obligat să rezolve problemele, pentru că dacă nu le rezolvă, o să aibă toți de pierdut. Dacă nu reușesc să adopte măsurile de restructurare, de reducere a costurilor de personal prin restructurarea administrației centrale și locale, nu vor putea îndeplini angajamentul de a reduce deficitul la 6% (în 2026)."

Andreea Dumitrache: "Spuneți dumneavoastră că sunt obligate PSD și PNL să rămână împreună și să facă reformele. Cu sau fără Ilie Bolojan? Că se tot vorbește de posibila plecare din funcția de premier."

Ludovic Orban: "Eu nu neg faptul că, atât în PSD cât și într-o parte a unor prieteni ai PSD din PNL, unii s-ar bucura dacă Ilie Bolojan ar pleca de la cârma Guvernului.

Dar asta nu înseamnă că acest lucru o se se întâmple. Până la urmă, dacă cineva din PNL nu-l mai vrea pe Bolojan, trebuie să se ducă frumușel în forurile statutare ale partidului să propună retragerea sprijinului politic pentru Bolojan.

Acest lucru nu s-a întâmplat și nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.

Dacă PSD spune că nu-i convine Bolojan, e foarte simplu: trebuie să ia o decizie politică, să-i retragă sprijinul și să se retragă din coaliție pe motiv că nu îl mai acceptă pe Bolojan ca și premier, asumându-și în schimb răspunderea pentru dezastrul care-l poate provoca o astfel de ruptură în coaliție exact într-un moment cheie în care noi trebuie să adoptăm decizii absolut necesare ca să putem ține România pe linia de plutire.

În realitate, asta e mai degrabă o luptă de uzură.

Ludovic Orban: Înțeleg că Grindeanu e gelos pe Bolojan, cota lui e la jumătate față de cea a premierului

Într-o primă fază, am crezut că Grindeanu dorește să se legitimeze în fața celor care urmează să-l voteze la Congresul PSD (...)

A trecut Congresul și nu mi se pare că a existat o schimbare radicală de poziție, ceea ce mie îmi indică faptul că e de fapt vorba de o strategie. De fapt, este vorba de o strategie a PSD, iar această strategie a PSD este să afecteze sistematic imaginea lui Ilie Bolojan.

Dacă îl comparăm pe Ilie Bolojan, care are o cotă de încredere în jur de 30%, cu cota de încredere a lui Grindeanu, care e la jumătate, de 15%, într-un fel îi înțeleg gelozia lui Grindeanu și dorința de a toca mărunt premierul, pentru că e invidios pe cota lui de încredere și nu se simte bine (...)

Realitatea este următoare: un proiect de lege nu poate să fie adoptat de Guvern și Guvernul nu poate să își angajeze răspunderea dacă nu are toate semnăturile. În mod special, PSD a negociat să aibă un minister avizator, Ministerul Justiției, unde titularul este numit de PSD.

Dacă PSD nu vrea să se adopte un act normativ, nu se poate adopta actul normativ, pentru că este obligatorie semnătura ministrului Justiției."