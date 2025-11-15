Ludovic Orban, despre pensiile magistraților: La Cotroceni s-a încercat medierea. Poziția lor e nerezonabilă

3 minute de citit Publicat la 21:07 15 Noi 2025 Modificat la 21:09 15 Noi 2025

Consilierul prezidențial Ludovic Orban spune că magistrații au început să acționeze împotriva ordinii constituționale. Foto: Hepta

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii "Zona Zero" la Antena 3 CNN că, prin poziția lor în raport cu reforma pensiilor, magistrații "încep să acționeze împotriva ordinii constituționale", iar guvernul trebuie să adopte legea respectivă "chiar prin asumarea răspunderii”.

Orban a spus că "nu-și face iluzii" că legea nu va fi atacată la Curtea Constituțională, iar banii europeni care sunt condiționați de această reformă vor fi, probabil, pierduți de România.

Ca soluție pe termen lung, consilierul prezidențial a indicat chiar modificarea Constituției, astfel încât pensiile magistraților să fie calculate, la fel ca în cazul majorității românilor, pe baza contributivității.

Ludovic Orban: Poziția reprezentanților magistraților e nerezonabilă, nu poate fi acceptată

Ludovic Orban: "Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege în forma finală. La medierea făcuta de președinte la Cotroceni, marți, s-au înțeles. Numai că a existat încercarea de a dialoga cu magistrații, cu Înalta Curte de Casație și Justiție, în speranța că nu vor ataca la Curtea Constituțională.

Știți că ăsta a fost de fapt, motivul pentru care s-au deschis, totuși, aceste discuții, în speranța că se poate ajunge la o formulă astfel încât Înalta Curte de Casație și Justiție să nu atace la Curtea Constituțională.

Poziția exprimată de reprezentanții magistraților este o poziție complet nerezonabilă, nu poate fi acceptată.

Chiar și așa - cu 15 ani perioada de tranziție până la vârsta de pensionare standard și pensia 75% din salariul net - sunt cele mai bune condiții de la nivelul Uniunii Europene pentru magistrați.

Dacă ne aducem aminte, sunt aproximativ condițiile din prima lege care a fost adoptată în 1998."

Ludovic Orban: Guvernul trebuie să adopte legea, chiar prin asumare

Andreea Dumitrache: "Ei au cerut 65% din brut. Am făcut toate calculele. Dacă vezi că un brut e în jur de 40.000 de lei, ajungi ca pensia să fie uneori mai mare ca salariul în plată. Au dat și comunicat, spunând că ei nu cer mult."

Ludovic Orban: " E jenant. Sincer vă spun. Magistrații sunt cei care trebuie să facă dreptate, magistrații sunt cei care trebuie să țină cont de litera și spiritul Constituției și al legilor.

Magistrații trebuie să înțeleagă că sunt parte dintr-o putere judecătorească, una dintre cele trei puteri ale statului, în care ei trebuie, totuși, să țină cont de opinia publică, de societate. Nu există absolut niciun fel de argument logic sau de altă natură care să justifice o asemenea pretenție.

Din punctul meu de vedere, Guvernul trebuie să adopte legea. Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege pe calea cea mai rapid, probabil prin angajarea răspunderii."

Andreea Dumitrache: "Credeți că nu o să atace la Curtea Constituțională? Aveți vreo speranță?"

Ludovic Orban: Dacă magistrații nu înțeleg, se poate face o modificare a Constituției, ca toate pensiile să fie calculate pe contributivitate

Ludovic Orban: "Eu n-am nicio speranță, vă spun sincer. Vor ataca la Curtea Constituțională, dar să atace pe răspunderea lor.

Stau și mă gândesc, dacă nici măcar condițiile astea nu le acceptă, de ce să nu încercăm din nou, poate chiar prin modificarea Constituției, printr-o revizuire a Constituției, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor, și anume proporțional cu contribuțiile plătite de fiecare angajat, indiferent de domeniul de activitate? Și este, pe bune, egalitate în fața legii pentru toți angajații.

Dacă ei nici măcar aceste condiții care sunt, repet, cele mai bune condiții de la nivel european, nu vor (să le accepte)... dacă nu vor să înțeleagă că există o linie roșie peste care nu se poate trece...

Ludovic Orban: Magistrații încep să acționeze împotriva ordinii constituționale

Pentru că ei încep să acționeze, de fapt, împotriva ordinii constituționale. Comportamentul lor afectează interesele majore ale României. De exemplu, pierderea tranșei a treia, cât a mai rămas din tranșa a treia, 138 de milioane de euro. Își asumă ei public răspunderea pentru pierderea asta?

Și dacă nu înțeleg lucrurile astea, până la urmă se poate face apel la cetățeni, se poate face o revizuire a Constituției în sensul de a include un principiu care e conform cu litera și spiritul Constituției, și anume: toate pensiile să se calculeze doar proporțional contribuția plătită de fiecare angajat de-a lungul perioadei active.

Și în felul acesta se face ordine, definitiv. Nu o să mai aibă pretext orice judecător al Curții Constituționale să dea neconstituționalitate pe o lege care, practic, desființează pensiile speciale."