Ludovic Orban, mesaj pentru Liviu Dragnea: "E în stare să târască România în conflict cu toată lumea civilizată"

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că Liviu Dragnea, prin discursul de la Consiliul Naţional al PSD, a arătat că este "în stare să târască România în conflict cu toată lumea civilizată", că se războieşte "cu aproape tot ceea ce constituie baza democraţiei".



"Dacă cineva mai avea un dubiu privitor la necesitatea de a vota moţiunea de cenzură, consider că, după delirul paranoic al lui Liviu Dragnea de ieri (duminică - n.r.), orice dubiu s-a spulberat. Dragnea şi-a arătat adevărata faţă de om născut în sistemul comunist, incapabil să înţeleagă democraţia, incapabil să înţeleagă poziţia României de astăzi de stat european, de stat membru al Uniunii Europene, de stat membru al NATO. Dragnea, prin discursul de ieri, a arătat că este în stare să târască România în conflict cu toată lumea civilizată, că se războieşte cu aproape tot ceea ce constituie baza democraţiei, baza economiei de piaţă, fundamentele, valorile morale, principiile care stau la baza Uniunii Europene", a spus Orban, la Palatul Parlamentului.



Potrivit liderului PNL, cine mai stă alături de Liviu Dragnea este "ori fricos, ori iresponsabil, dar este cu siguranţă trădător de ţară".



"Este clar că cel mai mare inamic al României astăzi este Liviu Dragnea cu camarila toxică din jurul lui, care riscă să scoată România din UE şi de pe harta lumii civilizate, care este în stare de orice fel de agresiune împotriva democraţiei, împotriva economiei de piaţă, împotriva apartenenţei României la UE, împotriva poziţiei României de democraţie, parte a lumii civilizate. Solicităm tuturor parlamentarilor, indiferent de culoarea politică, să înţeleagă că am trecut de ceasul al doisprezecelea şi că singura cale de a opri prăbuşirea României sub conducerea acestui dictator de tip latino-american, Liviu Dragnea, este să voteze în favoarea moţiunii de cenzură iniţiată de Opoziţie", a transmis Ludovic Orban.