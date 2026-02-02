Ludovic Orban spune că opoziția la Bolojan din PNL nu e logică: „Imaginea lui a fost cea care a salvat PNL de la un nou dezastru”

Ilie Bolojan se confruntă cu presiuni tot mai mari din propriul partid. Foto: Agerpres

Ludovic Orban a spus că opoziția din interiorul PNL la adresa lui Ilie Bolojan este „inexplicabilă logic”, deoarece premierul este cel care a „salvat” partidul de la „un nou dezastru. Fostul președinte al PNL a spus că în acest moment lupta pentru putere din PNL se dă între două tabere: cei care vor să transforme partidul „într-un psd mai mic” și cei care vor ca PNL să „redevină pilonul de dreapta al democraţiei româneşti”. De asemena, Ludovic Orban i-a acuzat pe liberalii care îl atacă pe Bolojan că se coordonează cu PSD și folosesc „manevre subterane”.

Ludovic Orban a declarat că după scorul mic obținut la alegerile prezidențiale din 2025 de candidatul PNL „tot partidul i-a cerut lui Bolojan să preia conducerea partidului pentru alegerile parlamentare.”

„Şi imaginea lui a fost cea care a salvat PNL de la un nou dezastru. Bolojan a fost ales preşedinte al PNL fără contracandidat în 12 iulie 2025, de şase luni. În această perioadă a condus partidul la victorie în alegerile pentru Primăria Capitalei, deşi unii dintre cei care i se opun au făcut tot ce este posibil ca să împiedice desemnarea lui Ciprian Ciucu şi apoi s-au făcut că fac campanie. A fost învestit în funcţia de premier în 23 iunie, de şapte luni. În scurta perioadă de conducere a guvernului a reuşit să readucă România pe linia de plutire. Sunt semne vizibile că lucrurile merg în direcţia bună. Şi asta în condiţiile în care de patru luni PSD, fără niciun motiv serios, blochează măsurile de restructurare administrativă şi dau în Bolojan de dimineaţa până seara”, a scris Ludovic Orban, luni, pe pagina sa de Facebook.

Fostul lider al PNL a spus singura condiție ca Ilie Bolojan să reușească să reducă deficitul la 6% din PIB, fără creșteri de taxe și impozite este să „să fie susţinut de coaliţie şi, mai ales, de PNL, ca să aibă autoritatea necesară pentru a se putea impune în relaţia complicată cu PSD”. Ludovic Orban i-a acuzat pe liberalii care îl atacă pe Bolojan că se coordonează cu PSD și folosesc „manevre subterane”.



„Manevrele subterane, atacurile prin proxy, coordonarea cu atacurile PSD, alimentarea permanentă a mass-media pro PSD cu muniţie din interiorul PNL, băgarea dihoniei în grupurile parlamentare sunt acţiuni care fac rău nu numai lui Ilie Bolojan. Fac rău coaliţiei, fac rău României şi fac rău, în ultimă instanţă, PNL.

Chiar dacă astăzi nu sunt membru PNL, îmi pasă de ce se întâmplă cu partidul căruia i-am dedicat 30 de ani din viaţă. Şi simt că partidul este la o răscruce de drumuri. Membrii partidului au de ales între a transforma partidul într-un psd mai mic sau a hotărî o strategie prin care Partidul Naţional Liberal să îşi regăsească identitatea, să redevină pilonul de dreapta al democraţiei româneşti şi să recâştige încrederea oamenilor”, a mai scris Ludovic Orban.

Liberalii sunt la această oră în ședință, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative, la începutul sesiunii parlamentare. În cadrul reuniunii Biroului Politic Naţional, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar putea cere un vot de încredere pentru continuarea măsurilor menite să ducă la scăderea deficitului bugetar, într-un moment de tensiune în cadrul Coaliției de guvernare, potrivit Antena 3 CNN.

De asemenea, Ilie Bolojan se confruntă cu presiuni tot mai mari din propriul partid. El a fost ținta criticilor venite din teritoriu, din rândul primarilor liberali, nemulțumiți de modul cum se împart banii în urma majorării taxelor și impozitelor locale. Unul dintre cei mai influenți adversari ai lui Ilie Bolojan în PNL este președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.