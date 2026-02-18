MAE face precizări despre discursul Oanei Țoiu din Londra, după ce au apărut „videoclipuri scurte scoase din context”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Foto: Agerpres

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, pe 9 februarie, la Londra, cu ministra britanică pentru Afaceri Externe, Yvette Cooper, pentru a discuta despre lansarea Grupului de lucru comun România-UK pentru comerț și investiții și despre parcursul ţării noastre pentru aderarea la OCDE în 2026. ​Miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), a venit cu o serie de precizări, după ce au apărut „scurte fragmente video din discursul ministrului” scoase din context, „redând, de asemenea, contextul declarațiilor”.

Chatham House, oficial Institutul Regal de Afaceri Internaționale din Londra, este unul dintre cele mai influente think-tank-uri din lume, iar intervenția ministrului Oana Țoiu a făcut parte din agenda oficială a vizitei în Regatul Unit, pentru întâlnirea cu omologul Yvette Copper. Vizita a mai inclus intervenții la Oxford, BBC, Financial Times și The Telegraph, întâlniri cu comunitatea de români, precum și marcarea investiției în noul Consulat General de la Londra.

La evenimentul Chatham House au participat 200 de experți și diplomați, formatul permițând discuții deschise directe fără a se limita la lecturarea unor discursuri.

„În mai multe montaje media, înregistrarea se oprește exact după secunda în care ministrul Oana Țoiu menționează că nu are nimic nou de spus. În realitate, această construcție a fost deschiderea unei figuri de stil specifice spațiului de dezbatere britanic, o introducere menită să atragă atenția asupra mesajului principal, acela de perseverență. Afirmația «nu am nimic nou de spus» a fost urmată imediat de o explicație, cu scopul de a reafirma poziții cunoscute (solidaritatea), nu livrarea de noutăți de dragul spectacolului”, spune MAE.

Astfel, ministerul a transmis și momentul integral pentru a arăta „continuarea logică”.

„Vă mulțumesc. Este o mare onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, deși nu am nimic nou de spus. Știu că acest lucru pare un început dezastruos pentru o conversație, dar este adevărat. Cred că puterea acestei conversații nu constă neapărat în a spune ceva nou, ci mai degrabă în a reafirma ceea ce știm deja, și anume că suntem aici împreună, o comunitate internațională, suntem aici împreună, în cazul meu, ca reprezentant al României”, a spus Țoiu.

Ministrul a continuat cu afirmația că „suntem de 1.500 de zile într-un război pe care Rusia anunțase că îl câştigă în trei zile” şi că „rezistența a fost posibilă datorită curajului ucrainenilor, dar și faptului că nimic nu s-a schimbat în decizia neabătută a României și a comunității internaționale, a statelor care gândim la fel, inclusiv Regatul Unit, de a fi de partea bună a istoriei”.

A omite explicația din spatele unei introduceri politicoase transformă un gest de eleganță diplomatică şi o cadrare colocvială a temei perseverenței într-o falsă eroare de comunicare, spune MAE.

Referitor la momentul în care ministrul a zâmbit, menționând că „toată lumea vrea să adere la UE”, MAE subliniază că acesta a fost o reacție de umor diplomatic conștient.

Într-o sală aflată în inima Londrei post-Brexit, ministrul a recunoscut prin acea pauză și prin replica empatică „nu am vrut să spun asta (în acest fel)” contrastul dintre dorința de aderare a vecinilor noștri (Republica Moldova și Ucraina) și poziția actuală a țării care a găzduit dezbaterea, dar şi recunoaşterea implicită a faptului că unii experți britanici din sală au încercat să argumenteze în cariera lor pentru rămânerea în UE.

Departe de a fi o confuzie, a fost un moment de conexiune cu audiența britanică, care a răspuns prin aplauze și amuzament la această recunoaștere a „elefantului din cameră”.

MAE face aceste precizări pentru opinia publică, în interesul de a avea acces la întreaga substanță a discursului într-un spațiu recunoscut al dezbaterilor pe teme de politică externă, care a inclus teme vitale precum securitatea la Marea Neagră, reziliența energetică și parteneriatul strategic cu Regatul Unit.

Pentru a elimina orice dubiu creat de editările selective, MAE punem la dispoziția înregistrarea integrală a alocuțiunii pentru o lectură completă, pentru a permite distincția între o glumă diplomatică, într-un cadru cu audiență pregătită pentru a recunoaște nuanțele, și etichetele false de gafe. Discursul, precum şi sesiunea de întrebări şi răspunsuri sunt integral publice pe site-ul institutului.

MAE a transmis și transciptul alocuțiunii de deschidere, cât și cel al declarațiilor privind extinderea UE și contextul britanic.

„Este o mare onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, deși nu am nimic nou de spus. Știu că acest lucru pare un început dezastruos pentru o conversație, dar este adevărat. Cred că puterea acestei conversații nu constă neapărat în a spune ceva nou, ci mai degrabă în a reafirma ceea ce știm deja. Suntem aici împreună, ca comunitate internațională. Suntem aici împreună pentru a susține eforturile Ucrainei, curajul, reziliența și perseverența ei extraordinare, dar și speranța și planurile de viitor, precum și modul în care își proiectează viitorul, protejându-și în același timp supraviețuirea”, a spus Țoiu în deschidere.

„Deci, cred că, indiferent de dimensiunea economiei voastre, dacă vă gândiți la decizia de a adera la Uniunea Europeană sau de a rămâne în Uniunea Europeană – nu am vrut să spun asta. Mi-am dat seama în mijlocul frazei. Deci, dacă aderați la Uniunea Europeană sau dacă decideți să rămâneți în Uniunea Europeană, cred că este destul de clar, mai ales din punct de vedere financiar sau economic, că aceasta este o decizie pozitivă pentru țară și, prin urmare, pentru cetățenii săi”, a spus ea despre extinderea UE și contextul britanic.