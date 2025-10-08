MAE va ajuta la plata repatrierii persoanelor decedate în străinătate pentru familiile fără posibilităţi

Camera Deputaților din Parlamentul României. Sursa foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va putea folosi integral taxele aferente serviciilor notariale prestate pentru persoane fizice sau juridice străine, în vederea acoperirii cheltuielilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi în străinătate, atunci când familiile acestora nu pot suporta costurile. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege adoptat miercuri, cu majoritate de voturi, de plenul Camerei Deputaţilor, notează Agerpres.

Proiectul modifică alin. (4) al art. 18 din Legea nr. 36/1995 şi completează Legea nr. 198/2008, introducând taxarea şi tarifarea anumitor servicii notariale prestate de oficiile consulare ale României pentru persoane fizice sau juridice străine.

Conform formei adoptate anterior de Senat, MAE va utiliza în integralitate taxele aferente acestor servicii pentru repatrierea cetăţenilor români decedaţi în statele de reşedinţă, în cazurile în care familiile nu pot acoperi costurile şi nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în ţara respectivă. De asemenea, fondurile vor putea fi folosite pentru buna funcţionare a activităţii consulare în străinătate, în beneficiul cetăţenilor români.

Deputata PNL Raluca Turcan a explicat că proiectul iniţiat de liberali are un scop profund umanitar, venind în sprijinul celor care se confruntă cu o „tragedie dureroasă”, generată de costurile ridicate ale repatrierii rudelor decedate.

„Deputaţii PNL au iniţiat acest demers şi au votat 'pentru', întrucât vine în sprijinul românilor din diaspora şi al familiilor acestora. Astăzi sunt peste cinci milioane de români care trăiesc în diaspora şi nu sunt puţine situaţiile în care familiile celor care lucrează în străinătate au o suferinţă în plus atunci când sunt în imposibilitatea de a repatria trupurile celor decedaţi, din cauza costurilor uriaşe. Practic, repatrierea se transformă într-o tragedie personală pentru cei care îşi pierd membrii familiei. E o realitate dureroasă şi, pentru aceasta, deputaţii liberali au creat posibilitatea ca, din taxele consulare pentru actele notariale, să se asigure repatrierea celor decedaţi în străinătate. Am creat, aşadar, şi sursa de venituri, dar şi mecanismul prin care rudele suferinde din ţară să poată să-şi întoarcă trupurile celor decedaţi”, a declarat Raluca Turcan.

Senatul a adoptat proiectul legislativ pe 18 decembrie 2023, iar Camera Deputaţilor a fost forul decizional.