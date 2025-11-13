Magistrații au cerut pensii de 65% din brut. Lider UDMR: „Înseamnă 97%-98% din ultimul venit net. Considerăm că nu este echitabil”

Pensia medie acum în sistemul de justiție este de aproximativ 25.000 de lei net, adică 5.000 de euro net. Foto: Getty Images

La întâlnirea de la Cotroceni de miercuri, magistrații au cerut ca valoarea pensiei să fie egală cu 65% din ventiul brut. „După anumite calcule, înseamnă 97%-98% din ultimul venit net”, declară liderul deputaților UDMR Csoma Botond.

Propunerile magistraților sunt inechitabile, a declarat la RFI liderul deputaților UDMR, Csoma Botond. Președintele Nicușor Dan, liderii coaliției și reprezentanți ai magistraților au negociat miercuri seară pe tema legii pensiilor speciale, fără să ajungă însă la un acord.

„Din câte am înțeles, magistrații ceruseră ca pensia lor să fie de 65% din venitul brut. Ceea ce înseamnă că ar fi, după anumite calcule, 97%-98% din ultimul venit net, ceea ce considerăm că nu este echitabil. Considerăm că pensia ar trebui să fie undeva la 70%-75% din venitul net (...). Mi se pare un pic exagerată această doleanță a magistraților să fie 65% din venitul brut. Cred că trebuie să luăm în considerare solidaritatea socială, situația dificilă a României și situația altor categorii socio-profesionale”, a declarat Csoma.

Nicușor Dan i-a pus la aceeași masă pe liderii coaliției și șefii din Justiție în plin război între Guvern și magistrați.

Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN că au fost mai multe variante puse pe masa de lucru și că ceea ce își doresc magistrații este o pretenție mult prea mare.

Coaliția a venit cu o contraofertă, să accepte doar prelungirea perioadei de tranziție de la 10 până la 13 ani, maximul posibil fiind de 17 ani. În privința cuantumului pensiei magistraților, liderii coaliției au propus cel mult 75% din venitul net.