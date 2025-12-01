Antena 3 CNN Politică Maia Sandu, de Ziua Națională a României: „Pacea, libertatea și democrația sunt amenințate mai mult ca oricând”

Maia Sandu, de Ziua Națională a României: „Pacea, libertatea și democrația sunt amenințate mai mult ca oricând”

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 09:11 01 Dec 2025 Modificat la 09:12 01 Dec 2025
maia sandu la vorbitor
Maia Sandu a mai transmis că „datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia” / Foto: Agerpres

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”, dar „aceste valori sunt amenințate acum mai mult ca oricând”, a transmis, luni, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, de Ziua Națională a României. 

Maia Sandu a mai transmis că „datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia”.

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând.

În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia.

Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale.

La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, a scris, luni, pe Facebook, Maia Sandu.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Maia Sandu presedinta republicii moldova ziua nationala a romaniei 1 Decembrie

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close