Maia Sandu, de Ziua Națională a României: „Pacea, libertatea și democrația sunt amenințate mai mult ca oricând”

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”, dar „aceste valori sunt amenințate acum mai mult ca oricând”, a transmis, luni, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, de Ziua Națională a României.

Maia Sandu a mai transmis că „datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia”.

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând.

În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia.

Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale.

La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, a scris, luni, pe Facebook, Maia Sandu.