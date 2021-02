PSD depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului! Ciolacu: Este o obligație!

Ciolacu mai anunță că, în cazul în care Guvernul cade, propunerea de premier rămâne în continuare medicul Alexandru Rafila.

”Este o obligație! La ceea ce se întâmplă în România suntem obligați față de români să facem tot ce ține de noi să treacă această moțiune de cenzură.

Dacă trece moțiunea de cenzură, vom veni cu programul nostru de guvernare, cu o altă filozofie și abordare a acestei crize atât în Sănătate cât și în Economie și nu avem nicio problemă să ne asumăm guvernarea.

Până acum este o decizie a partidului, că propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de prim-ministru este domnul Alexandru Rafila. Nu este altă decizie. Deci, dacă mă întrebați în acest moment, domnul Alexandru Rafila este propunerea Partidului Social Democrat”, a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu, la Antena 3.

”Din punctul meu de vedere, Partidul Social Democrat nu are cum să mai facă vreodată guvernare comună cu Partidul Național Liberal. Cel puțin în acest ciclu electoral. Și atunci vom veni cu o propunere de prim ministru și ne vom creiona o majoritate. Dar să ajungem acolo!

Momentan avem un Guvern, cu anumite responsabilități, pe care nu le respectă, și când vom depune moțiunea de cenzură, categoric ne asumăm guvernarea. Fără doar și poate”, a adăugat Ciolacu.

„Să știți că un exercițiu democratic înseamnă și alegeri anticipate. De ce le excludem? Care este problema? 30 de zile, facem alegeri... Am făcut alegeri, în plină pandemie, în vârful pandemiei. Pentru că așa a vrut președintele. A vrut guvernul său. Să îi trăiască! Să se ocupe, să îi stăpânească! Să le ceară să facă lucrurile pentru care i-a desemnat acolo! Nu să se certe!”, a concluzionat liderul PSD.

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD a vorbit în exclusivitate la emisiunea "Punctul de întâlnire", moderată de Radu Tudor, despre cum a uitat premierul să pună în transparență decizională, bugetul de stat pe 2021.

Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri că cel târziu joi dimineața, Guvernul României va pune, în transparență decizională, bugetul de stat pe 2021. Florin Cîţu a plecat la Bruxelles iar bugetul de stat nu a intrat în transparenţă.

În replică, Marcel Ciolacu acuză că nu avem nici execuţia bugetară de anul trecut.

"Este pentru prima oară în viața mea când îmi pare rău că am dreptate. Eu le-am spus din timpul campaniei electorale să facă bugetul, să arate realitatea. Noi am venit cu un buget alternativ și am arătat că se poate depăși această criză și prin altă filosofie bugetară. Nici acum nu avem în transparență bugetul. A contat ca partidele cu scoruri electorale mici să facă o coaliție", a spus Marcel Ciolacu la Antena 3

Marcel Ciolacu: "Și-au bătut joc de copii, de pensionari, de bugetari, de companiile românești"

"Și-au bătut joc de copii, de pensionari, de bugetari, de companiile românești. Tot ce se intâmplă în anul 2021 este o reflexie a nului 2020. Cum să ieși în 2021, după ce ai guvernat un an și, ca să spui că de vină este PSD? Eu am zis că a confundat PSD cu Orban.

Cîțu s-a dus la Bruxelles și oamenii de acolo i-au spus că nu îi poate minți, are deficit de 10%. El a folosit doar 1% pentru combaterea COVID-19. Trebuie să spună ce a făcut cu restul de 9%. PSD a lăsat un deficit de 2,4% și o datorie publică de 35%. Ne apropiem, acum, de 50% datorie, iar deficitul este de 10%”, a explicat Marcel Ciolacu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal