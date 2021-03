Marcel Ciolacu, despre revenirea lui Victor Ponta şi Liviu Dragnea în PSD: "Nu am duşmani"

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat duminică în cadrul unei emisiuni la Prima TV că nu știe dacă foștii lideri Liviu Dragnea și Victor Ponta vor să revină în partid. Dacă își vor manifesta intenția, va fi o dezbatere în partid, a precizat Ciolacu.

Președintele Marcel Ciolacu a fost întrebat despre posibilitatea ca Liviu Dragnea să revină în partid după eliberarea din închisoarea. Liderul PSD a spus că nu a vorbit cu Dragnea la telefon și nu știe ce intenții are acesta. În plus, statutul PSD nu îi permite acestuia să redevină membru de partid.

"Am mai vorbit cu colegii despre Dragnea, am un regret pentru situația în care se află, eu nu am dușmani. Statutar, domnul Dragnea nu mai poate fi membru de partid. Nu m-a sunat din închisoare ca să ma întrebe dacă vrea să revină în partid. Nu l-am vizitat în închisoare", a explicat Marcel Ciolacu.

În cazul în care Victor Ponta vrea să revină în PSD, va fi o dezbatere, a anunțat Ciolacu, potrivit Mediafax.

"Ponta, dacă vrea să revină va fi o dezbatere în partid, până acum nu m-a anunțat", a precizat Marcel Ciolacu.

El a mai dezvăluit faptul că vorbește despre probleme politice cu Adrian Năstase.

