Marinescu anunţă vrea să cumpere 6.000 de brăţări electronice pentru deţinuţi, cu 20 de milioane de euro: "Pot maximiza veniturile ANP"

Radu Marinescu. Foto: Agerpres

"Ce ne propunem să facem este să ducem lucrurile mai departe în zona siguranţei şi anume să achiziţionăm brăţări electronice care să poată să fie utilizate nu doar pentru aceste persoane care merg în permisie, dar şi pentru cei care merg să lucreze. Pentru că avem o mare problemă. Avem 25.000 de deţinuţi în România în momentul de faţă. Oamenii vor să lucreze. Pentru a munci în afara perimetrului, ei trebuie să fie însoţiţi de persoane care să fie agenţi de caz.

De unde atâţia agenţi? Este un deficit în momentul de faţă de aproximativ 5.000 de persoane, pe care nu le mai putem angaja în momentul de faţă, pentru că, ştiţi cu toţii, suntem în zodia restricţiilor financiare şi ne luptăm să echilibrăm bugetul public. Avem nevoie de mai multă tehnologie, iar această tehnologie va putea fi utilizată şi pentru monitorizarea persoanelor", a spus Marinescu la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că va încerca să includă achiziţia acestor brăţări în bugetul de stat pe anul 2026.

Cu brăţările electronice, mai mulţi deţinuţi pot ieşi la muncă

"Costurile pentru cele şase mii de brăţări, plus sistemul de software aferent, ar fi undeva la 100 de milioane de lei din câte am înţeles. Încă o dată, noi suntem loiali unei cooperări într-un Guvern care se confruntă cu nişte dificultăţi sau nişte restricţii financiare. Înţelegem foarte multe lucruri, vom încerca să punem această problemă cu tot tactul, cu tot respectul pentru toţi colegii noştri, însă este o realitate că, iată, avem nevoie şi de tehnologie.

Nu putem vorbi, din punctul meu de vedere, de digitalizare sau de tehnologizare numai ca o retorică frumoasă şi numai pe hârtie; trebuie să facem şi paşii concreţi, efectiv, ca să şi realizăm.

Eu, dacă am acele brăţări electronice, în sens instituţional, dacă am aceste resurse, bineînţeles că pot să maximizez veniturile ANP. Pentru că, dacă vor ieşi la muncă jumătate dintre deţinuţii din momentul de faţă, vor fi venituri superioare şi pentru bugetul statului, şi pentru ANP, şi pentru omul în sine, care, muncind, are altă reprezentare faţă de societate", a conchis Marinescu.