Marius Budăi, apel către premierul Ilie Bolojan: Austeritatea nu funcționează. Consumul populației s-a prăbușit cu 7,2% într-o lună

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Muncii, deputatul Marius Budăi, critică măsurile de austeritate introduse de Guvern și face un apel public către premier, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Deputatul social-democrat susține că datele economice confirmă avertismentele PSD privind efectele negative ale politicilor restrictive.

„Domnule premier, haideți să schimbăm macazul! Este clar că austeritatea nu rezolvă problema deficitului bugetar. Trebuie să trecem pe linia stimulării economice! Datele INS arată că am avut dreptate! PSD a avertizat că nu merge doar cu austeritate! Mesajele alarmiste despre riscul intrării în ‘incapacitate de plată’ nu au adus nimic bun în economie, și am spus asta”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Budăi afirmă că, la doar o lună după implementarea măsurilor de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan, consumul populației s-a prăbușit cu 7,2%, ceea ce arată o direcție greșită în politicile economice actuale.

„Pe înțelesul tuturor, oamenii cumpără mai puțin, se vând mai puține produse și servicii, firmele își reduc activitățile și probabil își vor reduce cheltuielile și personalul. Economia încetinește, iar veniturile la buget o iau în jos. Statul încasează mai puțin TVA, mai puțin impozit pe profit și mai puține contribuții la sistemul de pensii și la sănătate”, explică fostul ministru al Muncii.

Deputatul subliniază că „direcția este greșită, așa cum spun peste 70% dintre cetățenii români”, și cere Guvernului să se orienteze spre măsuri de stimulare economică.